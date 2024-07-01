株式会社中日新聞社と中日ドラゴンズOB会は1日、7月25日（木）にバンテリンドーム ナゴヤで開催する中日ドラゴンズOB戦「中日スポーツ創刊70周年記念 DRAGONS CLASSIC LEGEND GAME2024」について、新たに宮下昌己氏、中村紀洋氏、普久原淳一氏、堂上剛裕氏、遠藤一星氏、古本武尊氏、伊藤準規氏の7名の出場選手を発表した。

▼ 中村紀洋氏コメント

「今、身体を動かしてないのでケガしないように頑張ります。でも打席に立ったらフルスイングします！」

■ これまでに出場が決定している選手

総監督：法元英明

監督：権藤博 谷沢健一

選手：江藤省三 島谷金二 松本幸行 正岡真二 堂上照 片貝義明 金山仙吉 水谷啓昭 田尾安志 大石友好 鈴木孝政 平野謙 中尾孝義 豊田誠佑 高橋三千丈 宇野勝 中原勇一 都裕次郎 杉本正 小松辰雄 上川誠二 川又米利 志賀正浩 鹿島忠 小野和幸 彦野利勝 山本昌 前原博之 山﨑武司 矢野燿大 久慈照嘉 日笠雅人 前田幸長 谷繁元信 今中慎二 鳥越裕介 山田喜久夫 小笠原道大 野口茂樹 岩瀬仁紀 川上憲伸 英智 福留孝介 荒木雅博 山北茂利 湊川誠隆 武山真吾 田中大輔 平田良介

※年齢順／敬称略