水上悟志原作によるアニメ「戦国妖狐 千魔混沌編」のストーリーPVが公開された。

PVでは「千魔混沌編」の主人公となる霊力改造人間の少年・千夜が、人間の少女・月湖と出会い絆を深めていくさまや、自らが持つ力に困惑する姿が切り取られた。またPV内ではSTEREO DIVE FOUNDATIONによるオープニングテーマ「KATAWARA」と、千夜役の七海ひろきによるエンディングテーマ ｢夜の隨｣の一部が使用されたほか、松岡禎丞演じるムドの声が解禁された。

「千魔混沌編」の放送を前に、第1部「世直し姉弟編」の名シーンを中心にあらすじをわかりやすく再構成した総集編「24分でわかる『戦国妖狐 世直し姉弟編』」が7月3日にTOKYO MXなどで放送される。ナレーションは迅火役の斉藤壮馬が担当。「千魔混沌編」の見どころを七海、真介役の木村良平、たま役の高田憂希が語る特別番組が7月10日に放送される。

また「世直し姉弟編」が舞台化され、9月27日から10月4日まで東京・シアター1010にて上演されることも明らかに。キャストとして山戸迅火役で本田康祐（OWV）、たま役で大西桃香、兵頭真介役で宇野結也、灼岩役で佐倉初、雷堂斬蔵役で中村誠治郎、氷岩役で北澤早紀、道錬役で内堀克利、烈深役で輝海、神雲役で笠原紳司、千夜役で小倉愛梨、野禅役で萩野崇が出演する。

24分でわかる「戦国妖狐 世直し姉弟編」

TOKYO MX：2024年7月3日（水）24:00～

ABCテレビ：2024年7月3日（水）26:14～

メ～テレ：2024年7月3日（水）25:29～

BS朝日：2024年7月5日（金）23:30～

「戦国妖狐 千魔混沌編」放送直前キャスト特番

TOKYO MX：2024年7月10日（水）24:00～

ABCテレビ：2024年7月10日（水）26:44～

メ～テレ：2024年7月10日（水）25:29～

BS朝日：2024年7月12日（金）23:30～

出演

七海ひろき、木村良平、高田憂希

戦国妖狐 THE STAGE 世直し姉弟編

日程：2024年9月27日（金）～10月4日（金）

会場：東京都 シアター1010

スタッフ

原作：水上悟志

監修協力：マッグガーデン、戦国妖狐アニメ化事業部

キャラクターデザイン：奥田陽介

脚本・演出：伊勢直弘

振付：五関晃一（A.B.C-Z）

殺陣：中村誠治郎

音楽：濱田貴司

舞台監督：西川也寸志（箱馬研究所）

造型：平野雅史

音響：今村太志（エス・シー・アライアンス）

照明：村山寛和（マーキュリー）

映像：川崎貴司（TSUMIKI）

舞台美術（プラン）：濱田真輝

舞台美術：イトウ舞台工房

ヘアメイク：松前詠美子

衣装：三田村帆乃香（藤衣裳）

演出助手：高島大輝、宮内愛実

宣伝：森太（ABCフロンティア）

web制作：岡本宏輔（BG-BASE）

宣伝美術：圓岡淳

宣伝写真：金山フヒト

制作：大森晴香（ABC＆SET）、style office

会場運営：style office

キャスティング：松永琴（ジラソーレ）

制作：ABC&SET

主催：戦国妖狐 THE STAGE 製作委員会

キャスト

山戸迅火：本田康祐（OWV）

たま：大西桃香

兵頭真介：宇野結也

灼岩：佐倉初

雷堂斬蔵：中村誠治郎

氷岩：北澤早紀

道錬：内堀克利

烈深：輝海

神雲：笠原紳司

千夜：小倉愛梨

野禅：萩野崇

TVアニメ「戦国妖狐 千魔混沌編」

放送情報

TOKYO MX：2024年7月17日（水）より毎週水曜日24:00～

ABCテレビ：2024年7月17日（水）より毎週水曜日26:44～

メ～テレ：2024年7月17日（水）より毎週水曜日25:29～

BS朝日：2024年7月19日（金）より毎週金曜日23:30～

配信情報

Netflix、dアニメストア、U-NEXT ほか

スタッフ

原作：水上悟志（マッグガーデン刊）

監督：相澤伽月

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン・総作画監督：奥田陽介

サブキャラクターデザイン：小林真平

プロップデザイン：張紹偉、林可爲、児玉裕之

闇デザイン：張紹偉

美術監督：宮本実生

色彩設計：佐藤美由紀

撮影監督：堀野大輔

3DCGディレクター：秋元央

編集：黒澤雅之

音響監督：飯田里樹

音楽：EVAN CALL

制作：WHITE FOX

キャスト

千夜：七海ひろき

月湖：内田真礼

なう：豊崎愛生

真介：木村良平

迅火：斉藤壮馬

たま：高田憂希

灼岩：黒沢ともよ

ムド：松岡禎丞

足利義輝：羽多野渉

華寅：伊藤静

神雲：乃村健次

道錬：稲田徹

山の神：高垣彩陽

りんず：鈴木愛奈

野禅：津田健次郎

くずのは：ゆかな

雷堂斬蔵：東地宏樹