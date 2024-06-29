9月14日から23日にかけて東京・東急歌舞伎町タワー周辺にて開催される「ABEMAアニメ祭」の続報が到着。Zepp Shinjuku（TOKYO）でのステージイベントや、109シネマズプレミアム新宿での上映会の一部詳細が明らかになった。

「ABEMAアニメ祭」は“もっとアニメを好きになる”をコンセプトにしたアニメの大型イベント。ABEMAオリジナル番組の企画をはじめ、アニメ作品やアーティストとのコラボ企画が行われる。Zepp Shinjuku（TOKYO）ではABEMAオリジナル番組「声優と夜あそび 2024」「SHIBUYA ANIME BASE」の企画や、小野大輔、鈴村健一、森久保祥太郎、寺島拓篤による「Original Entertainment Paradise -おれパラ- LIKE A PARADISE」ライブステージ、早見沙織らが出演する「ANISAMA WORLD in ABEMAアニメ祭」などを展開。開催スケジュールも公開された。

109シネマズプレミアム新宿では「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV」「小市民シリーズ」「君は冥土様。」「モブから始まる探索英雄譚」の上映会を開催。「小市民シリーズ」の上映会には梅田修一朗、羊宮妃那、古川慎が登壇する。そのほかの登壇者は続報を待とう。

Zepp Shinjuku（TOKYO）ステージの観覧チケットは、7月12日に1次先行販売がスタート。一部は「ABEMA PPV ONLINE LIVE」での独占生配信も予定されており、配信チケットも同日より販売される。

「ABEMAアニメ祭」

日程：2024年9月14日（土）～23日（月・祝）

会場：東京都 東急歌舞伎町タワー周辺、Zepp Shinjuku（TOKYO）

※Zepp Shinjuku（TOKYO）でのイベントは9月14日～16日、21日～23日に実施される。

参加イベント・番組・声優

GOALOUS5

謎解き戦士！ガリベンガーV

ANISAMA WORLD by Animelo Summer Live

上坂すみれ

Original Entertainment Paradise -おれパラ-

SHIBUYA ANIME BASE

鈴村健一のラジベース DUO

声優と夜あそび 2024

仲村宗悟

ホロごえっ！

参加アニメ作品

君は冥土様。

小市民シリーズ

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV

ブルーロック

モブから始まる探索英雄譚

ゆるキャン△ SEASON3

ステージ タイムスケジュール（会場：Zepp Shinjuku（TOKYO））

9月14日（土）

13:45～14:45

「鈴村健一のラジベース DUO」ABEMAアニメ祭スペシャルステージ

出演者：鈴村健一 ほか



19:15～20:15

「ホロごえっ！」ABEMAアニメ祭スペシャルステージ

出演者：楠木ともり、鷹嶺ルイ

9月15日（日）

11:15～12:45

「SHIBUYA ANIME BASE」in SHINJUKU

出演者：岩井勇気、徳井青空 ほか



15:00～16:30

「謎解き戦士！ガリベンガーV」ABEMAアニメ祭スペシャルステージ

出演者：小峠英二、錦鯉（渡辺隆、長谷川雅紀）、電脳少女シロ ほか



18:45～20:15

「上坂すみれ×ゲスト」ABEMAアニメ祭スペシャルトークステージ

出演者：上坂すみれ ほか

9月16日（月・祝）

12:00～13:00

「GOALOUS5」5th Anniversary ABEMAアニメ祭スペシャルトークステージ

出演者：熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成

9月21日（土）

14:00～16:00

「ANISAMA WORLD in ABEMAアニメ祭」～昼公演～

19:00～21:00

「ANISAMA WORLD in ABEMAアニメ祭」～夜公演～

出演者：大西亜玖璃、なすお☆、早見沙織、前田佳織里、MADKID ほか

※昼公演・夜公演で一部出演アーティストが異なる。

9月22日（日）

12:00～13:30

「仲村宗悟」ABEMAアニメ祭スペシャルライブ

出演者：仲村宗悟



18:15～19:45

「Original Entertainment Paradise -おれパラ- LIKE A PARADISE」

出演者：小野大輔、鈴村健一、森久保祥太郎、寺島拓篤

9月23日（月・祝）

「声優と夜あそび 2024」ABEMAアニメ祭特別企画

出演者：coming soon

シネマ 参加作品（会場：109シネマズプレミアム新宿）

9月14日（土）

「小市民シリーズ」上映＆トーク

出演者：梅田修一朗、羊宮妃那、古川慎

9月16日（月・祝）

「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV」先行上映会

出演者：coming soon

日程未定

「君は冥土様。」先行上映会

出演者：coming soon

日程未定

「モブから始まる探索英雄譚」アニメ上映＆トーク

出演者：coming soon

グッズ 参加作品・声優

「Original Entertainment Paradise -おれパラ-」

「声優と夜あそび 2024」

仲村宗悟

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