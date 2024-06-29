9月14日から23日にかけて東京・東急歌舞伎町タワー周辺にて開催される「ABEMAアニメ祭」の続報が到着。Zepp Shinjuku（TOKYO）でのステージイベントや、109シネマズプレミアム新宿での上映会の一部詳細が明らかになった。
「ABEMAアニメ祭」は“もっとアニメを好きになる”をコンセプトにしたアニメの大型イベント。ABEMAオリジナル番組の企画をはじめ、アニメ作品やアーティストとのコラボ企画が行われる。Zepp Shinjuku（TOKYO）ではABEMAオリジナル番組「声優と夜あそび 2024」「SHIBUYA ANIME BASE」の企画や、小野大輔、鈴村健一、森久保祥太郎、寺島拓篤による「Original Entertainment Paradise -おれパラ- LIKE A PARADISE」ライブステージ、早見沙織らが出演する「ANISAMA WORLD in ABEMAアニメ祭」などを展開。開催スケジュールも公開された。
109シネマズプレミアム新宿では「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV」「小市民シリーズ」「君は冥土様。」「モブから始まる探索英雄譚」の上映会を開催。「小市民シリーズ」の上映会には梅田修一朗、羊宮妃那、古川慎が登壇する。そのほかの登壇者は続報を待とう。
Zepp Shinjuku（TOKYO）ステージの観覧チケットは、7月12日に1次先行販売がスタート。一部は「ABEMA PPV ONLINE LIVE」での独占生配信も予定されており、配信チケットも同日より販売される。
「ABEMAアニメ祭」
日程：2024年9月14日（土）～23日（月・祝）
会場：東京都 東急歌舞伎町タワー周辺、Zepp Shinjuku（TOKYO）
※Zepp Shinjuku（TOKYO）でのイベントは9月14日～16日、21日～23日に実施される。
参加イベント・番組・声優
GOALOUS5
謎解き戦士！ガリベンガーV
ANISAMA WORLD by Animelo Summer Live
上坂すみれ
Original Entertainment Paradise -おれパラ-
SHIBUYA ANIME BASE
鈴村健一のラジベース DUO
声優と夜あそび 2024
仲村宗悟
ホロごえっ！
参加アニメ作品
君は冥土様。
小市民シリーズ
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
ブルーロック
モブから始まる探索英雄譚
ゆるキャン△ SEASON3
ステージ タイムスケジュール（会場：Zepp Shinjuku（TOKYO））
9月14日（土）
13:45～14:45
「鈴村健一のラジベース DUO」ABEMAアニメ祭スペシャルステージ
出演者：鈴村健一 ほか
19:15～20:15
「ホロごえっ！」ABEMAアニメ祭スペシャルステージ
出演者：楠木ともり、鷹嶺ルイ
9月15日（日）
11:15～12:45
「SHIBUYA ANIME BASE」in SHINJUKU
出演者：岩井勇気、徳井青空 ほか
15:00～16:30
「謎解き戦士！ガリベンガーV」ABEMAアニメ祭スペシャルステージ
出演者：小峠英二、錦鯉（渡辺隆、長谷川雅紀）、電脳少女シロ ほか
18:45～20:15
「上坂すみれ×ゲスト」ABEMAアニメ祭スペシャルトークステージ
出演者：上坂すみれ ほか
9月16日（月・祝）
12:00～13:00
「GOALOUS5」5th Anniversary ABEMAアニメ祭スペシャルトークステージ
出演者：熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成
9月21日（土）
14:00～16:00
「ANISAMA WORLD in ABEMAアニメ祭」～昼公演～
19:00～21:00
「ANISAMA WORLD in ABEMAアニメ祭」～夜公演～
出演者：大西亜玖璃、なすお☆、早見沙織、前田佳織里、MADKID ほか
※昼公演・夜公演で一部出演アーティストが異なる。
9月22日（日）
12:00～13:30
「仲村宗悟」ABEMAアニメ祭スペシャルライブ
出演者：仲村宗悟
18:15～19:45
「Original Entertainment Paradise -おれパラ- LIKE A PARADISE」
出演者：小野大輔、鈴村健一、森久保祥太郎、寺島拓篤
9月23日（月・祝）
「声優と夜あそび 2024」ABEMAアニメ祭特別企画
出演者：coming soon
シネマ 参加作品（会場：109シネマズプレミアム新宿）
9月14日（土）
「小市民シリーズ」上映＆トーク
出演者：梅田修一朗、羊宮妃那、古川慎
9月16日（月・祝）
「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV」先行上映会
出演者：coming soon
日程未定
「君は冥土様。」先行上映会
出演者：coming soon
日程未定
「モブから始まる探索英雄譚」アニメ上映＆トーク
出演者：coming soon
グッズ 参加作品・声優
「Original Entertainment Paradise -おれパラ-」
「声優と夜あそび 2024」
仲村宗悟
(c)AbemaTV,Inc.