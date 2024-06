7月6日15:00より8時間にわたって日本テレビ系で生放送される音楽特番「THE MUSIC DAY 2024」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回の発表で番組への出演が明らかになったのはaiko、新しい学校のリーダーズ、imase、宇徳敬子、HY、aespa、ゴールデンボンバー、THE ALFEE、JO1、SEKAI NO OWARI、東京スカパラダイスオーケストラ、DA PUMP、TUBE、DISH//、NEXZ、 NOA、BE:FIRST、星街すいせい、ポルノグラフィティ、MY FIRST STORY × HYDE、松本伊代、三浦大知、milet、山下智久、ゆずの25組。日テレ初出演となるaespaは「Supernova」をテレビ初披露する。

新しい学校のリーダーズは「Arigato」を披露し、「オトナブルー」でイモトアヤコとコラボレーション。山下智久はフジテレビ系ドラマ「ブルーモーメント」の挿入歌をTOMORROW X TOGETHERのTAEHYUNとともにテレビ初披露し、東京スカパラダイスオーケストラは日本テレビ系「ZIP!」のテーマソング「一日花」をゲストボーカルのimaseとパフォーマンスする。NewJeansは東京・東京ドーム公演「NewJeans Fan Meeting 'Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome'」で話題を呼んだソロパフォーマンスを披露。HYEINが竹内まりやの「プラスティック・ラブ」を、HANNIが松田聖子の「青い珊瑚礁」をテレビ初歌唱する。

恒例企画「歌おう!私を変えた曲」では、加藤清史郎が「瞳をとじて」、MIIHIとNINA(ともにNiziU)が「SWEET 19 BLUES」、亀梨和也(KAT-TUN)が「Progress」を歌唱する。メドレー企画「情熱爆発カーニバルメドレー」ではアンミカが 「アンミカーニバル」、Da-iCEが「スターマイン」、荻野目洋子が「ダンシング・ヒーロー」を、メドレー企画「名曲メドレー」では石井明美が「CHA-CHA-CHA」、ササキオサム(MOON CHILD)が「ESCAPE」、浅香唯、大西結花、中村由真からなる風間三姉妹が「Remember」を披露する。

また、コラボ企画の詳細も明らかに。渡辺翔太(Snow Man)とHUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)は優里の「ベテルギウス」でコラボする。高橋海人(King & Prince)、SOTA(BE:FIRST)、ダンサー・振付師のKAITAという幼馴染の3人は、King & Princeの「ichiban」とBE:FIRSTの「Boom Boom Back」を披露。なお、昨年テレビで初共演した3人がテレビ番組でパフォーマンスするのはこれが初となる。

そして松平健はショッピングモールや幼稚園へ。「マツケンサンバII」でフラッシュモブパフォーマンスを披露し、踊り子・真島茂樹とのラストパフォーマンスを届ける。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY 2024」

2024年7月6日(土)15:00~22:54

<出演者>

総合司会:櫻井翔

MC:羽鳥慎一 / バカリズム / 水卜麻美

ネクストゲート進行:市來玲奈

アーティスト:aiko / ILLIT / 新しい学校のリーダーズ / アン ミカ / 石井明美 / imase / イモトアヤコ / 宇徳敬子 / HY / AKB48 / aespa / XG / &TEAM / 荻野目洋子 / 風間三姉妹 / KAT-TUN / 加藤清史郎 / 吉川晃司 / King & Prince / ゴールデンボンバー / ササキオサム(MOON CHILD)/ 三代目 J SOUL BROTHERS / THE ALFEE / JO1 / SUPER EIGHT / SixTONES / Snow Man / SEKAI NO OWARI / Da-iCE / timelesz / 高橋洋子 / DA PUMP / TUBE / DISH// / 東京スカパラダイスオーケストラ / TOMORROW X TOGETHER / なにわ男子 / Number_i / NiziU / NewJeans / NEXZ / NOA / 乃木坂46 / BE:FIRST / ビリー・アイリッシュ / 星街すいせい / ポルノグラフィティ / MY FIRST STORY × HYDE / 松平健 / 松本伊代 / MISIA / 三浦大知 / Mrs. GREEN APPLE / milet / 山下智久 / ゆず / 吉本新喜劇メンバー / LE SSERAFIM / and more



※高橋海人の「高」ははしご高が正式表記。