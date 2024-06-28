TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」の第1話あらすじ、先行カット、Web予告が到着。また有希に仕える無口で無表情な君嶋綾乃のキャラクターPVも公開された。

第1話のタイトルは「ロシア語でデレるアーリャさん」。先輩からの告白を断り、常に完璧で超人とされているアーリャには、普段と違う顔を見せる瞬間がある。それは隣の席の政近がだらけているとき。授業中に居眠りしたり、禁止されているスマホを使用したりとだらしのない政近を注意するアーリャだが、時々ぼそっとロシア語でデレた言葉をつぶやいていて……。

「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」は、ロシア人の父と日本人の母を持つ完璧美少女のアーリャと、彼女の隣の席に座る男子生徒・政近を描くラブコメディ。7月3日よりTOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、KBS京都ほかで放送される。

TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」

放送情報

TOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、KBS京都：2024年7月3日（水）より毎週水曜日23:30～

ミヤギテレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:29～（初回・第2話25:59～）

テレビ新広島：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:00～

テレビ静岡：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:10～

新潟放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:30～

日本海テレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:35～

RKB毎日放送、テレビ山梨：2024年7月3日（水）より毎週水曜日27:00～

長崎放送：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:41～

HTB北海道テレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:55～

テレビユー福島：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:28～（初回25:58～）

メ～テレ、あいテレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日26:00～

IBC岩手放送：2024年7月4日（木）より毎週木曜日26:58～

チューリップテレビ：2024年7月5日（金）より毎週金曜日26:23～

北陸放送：2024年7月5日（金）より毎週金曜日26:45～

福井テレビ：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:15～

テレビユー山形：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:58～

鹿児島放送：2024年7月6日（土）より毎週土曜日27:30～（※毎月第1週目の放送は27:30～、それ以外の週は27:00～）

琉球放送：2024年7月8日（月）より毎週月曜日26:19～

AT-X：2024年7月5日（金）より毎週金曜日23:00～

配信情報

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スタッフ

原作：燦々SUN（角川スニーカー文庫/KADOKAWA）

監督・シリーズ構成：伊藤良太

キャラクターデザイン・総作画監督：室田雄平

美術監督：若林里紗

色彩設計：伊藤裕香

撮影監督：杉浦誠一

編集：木村佳史子（MADBOX）

音響監督：高寺たけし

音楽：堤博明

制作プロデューサー：小林涼

アニメーション制作：動画工房

キャスト

久世政近：天崎滉平

アリサ・ミハイロヴナ・九条：上坂すみれ

周防有希：丸岡和佳奈

マリヤ・ミハイロヴナ・九条：藤井ゆきよ

君嶋綾乃：会沢紗弥

更科茅咲：河瀬茉希

剣崎統也：石川界人

谷山沙也加：長谷川育美

宮前乃々亜：青山吉能

丸山 毅：酒井広大

清宮光瑠：市川太一

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

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