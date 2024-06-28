永井豪原作によるTVアニメ「グレンダイザーU」より、7月5日から順次放送される第1話の場面カット、あらすじが公開された。

第1話「砂漠に出会う二つの星」では兜甲児が、砂漠で拾った記憶喪失の男を大介と名付け意気投合。未確認戦力が地球に襲来する中、巨大ロボット・グレンダイザーが現れる。場面カットには顔を見合わせる大介ことデューク・フリードと甲児や、飛行するマジンガーZ、炎をバックに佇むグレンダイザーの姿が収められた。

1975年から1977年にかけて放送されたアニメ「UFOロボグレンダイザー」をリブートした「グレンダイザーU」。総監督には福田己津央、キャラクターデザインには貞本義行、音楽には田中公平が名を連ね、アニメーション制作はGAINAが手がける。

TVアニメ「グレンダイザーU」

放送情報

テレ東：2024年7月5日（金）より毎週金曜日25:23～

BSテレ東：2024年7月10日（水）より毎週水曜日24:30～

AT-X：2024年7月11日（木）より毎週木曜日21:30～

アニマックス：2024年7月27日（土）より毎週土曜日23:00～

スタッフ

原作：永井豪

総監督：福田己津央

監督：久藤瞬

シリーズ構成・脚本：大河内一楼

脚本：樋口達人

キャラクターデザイン：貞本義行

サブキャラクターデザイン：アラキマリ

メカニカルデザイン：稲田航、AF_KURO、阿久津潤一（アストレイズ）

デザインワークス：ピナケス、青木智由紀、禅芝、吉永真人

メインアニメーター：大河広行、橋本敬史、山根理宏、吉田徹

美術監督：加藤浩（ととにゃん）、坂上裕文（ととにゃん）

色彩設計：吉村智恵

撮影監督：臼田睦（Nexus）

音響監督：長崎行男

音響効果：和田俊哉（スワラ・プロ）、宅間麻姫（スワラ・プロ）

音楽：田中公平

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：GAINA

キャスト

デューク・フリード：入野自由

兜甲児：下野紘

弓さやか：上坂すみれ

牧葉ヒカル：東山奈央

グレース・マリア・フリード：田中美海

テロンナ・アクア・ベガ／ルビーナ・ベリル・ベガ：戸松遥

ナイーダ・バロン：佐倉綾音

カサド・ゼオラ・ホワイター：内田雄馬

弓弦之助：速水奨

宇門源蔵：桐本拓哉

ガンダル：子安武人

レディガンダル：渡辺明乃

ブラッキー：高木渉

ズリル：関智一

林：高橋伸也

山田：杉山里穂

佐伯：近藤浩徳

大井：徳井青空

※吉村智恵の吉はつちよしが正式表記。

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