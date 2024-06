7月20日から8月25日にかけて東京・フジテレビ本社屋、お台場および青海周辺エリアで開催されるフジテレビ恒例の夏の大型イベント「お台場冒険王2024~人気者にアイ♡LAND~」。本イベントの一環として屋外特設会場「冒険ランド」内で行われる、「めざましライブ」の第2弾出演アーティストが発表された。

第2弾発表では「めざましライブ」最終日の8月24日に、昨年トップバッターを務めた&TEAMが登場することが明らかに。さらに2年連続の出演となるマルシィ、NOA、7年ぶりの出演となるかりゆし58、初出演となるNCT WISH、A.B.C-Z、SIX LOUNGE、Ayumu Imazu、渋谷すばる、サンプラザ中野くん・パッパラー河合(爆風スランプ)がラインナップされた。

「お台場冒険王」では「めざましライブ」の優先観覧券付き1DAYパスポートを2800円で事前に販売する予定。後方エリアの可能性はあるが、当日購入の1DAYパスポートでもステージを観ることができる。

「めざましライブ」第1弾&第2弾出演アーティスト

2024年7月21日(日)JO1

2024年7月22日(月)NCT WISH

2024年7月23日(火)DISH//

2024年7月24日(水)BALLISTIK BOYZ

2024年7月24日(水)Little Glee Monster ※2部制

2024年7月26日(金)IS:SUE

2024年7月27日(土)マルシィ

2024年7月28日(日)ONE N' ONLY

2024年7月31日(水)超ときめき♡宣伝部

2024年7月31日(水)xikers ※2部制

2024年8月5日(月)DXTEEN

2024年8月6日(火)Da-iCE×TOKYO GIRLS COLLECTION~ひまわりドリームステージ~

2024年8月8日(木)TWS

2024年8月9日(金)Ryubi Miyase

2024年8月11日(日・祝)SIX LOUNGE

2024年8月11日(日・祝)MAZZEL ※2部制

2024年8月12日(月・振休)TOMORROW X TOGETHER

2024年8月13日(火)SUPER BEAVER

2024年8月14日(水)乃紫

2024年8月15日(木)NOA

2024年8月17日(土)かりゆし58

2024年8月19日(月)サンプラザ中野くん・パッパラー河合(爆風スランプ)

2024年8月20日(火)BOYNEXTDOOR

2024年8月22日(木)A.B.C-Z

2024年8月22日(木)Ayumu Imazu

2024年8月23日(金)渋谷すばる

2024年8月24日(土)&TEAM