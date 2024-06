9月1日に東京・味の素スタジアムでライブイベント「a-nation 2024」が開催される。

「a-nation」は、2002年にスタートし、来場者数が累計600万人を超える大規模音楽イベント。4年ぶりの開催となる今回は「a-nation」史上最多となる19回目の出演を果たす浜崎あゆみをはじめ、Da-iCE、GENERATIONS、倖田來未、Red Velvet、東方神起、そして初出演となるMAZZEL、NCT WISH、NiziUの出演が決定した。チケットの先行予約受付は7月2日18:00にスタートする。詳細はイベントのオフィシャルサイトで確認しよう。

また今回は俳優 / モデルの生見愛瑠がオフィシャルサポーターを担当。YouTubeでは生見のコメント動画が公開されている。

a-nation 2024

2024年9月1日(日)東京都 味の素スタジアム

OPEN 11:00 / START 13:00

<出演者>

Da-iCE / GENERATIONS / 浜崎あゆみ / 倖田來未 / MAZZEL / NCT WISH / NiziU / Red Velvet / 東方神起 / and more