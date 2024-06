ファンの“マニアックな目線”にSCANDAL・RINAが感心「よく知ってるよね」「セッティングで曲がバレるってあるんですよね」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月24日(月)の配信では、「SCANDAL TOUR 2024 “LUMINOUS”」に参加したリスナーのメッセージを紹介しました。HARUNA:今回は「ルミナス フリカエリマス! メールヨミマス!」です!RINA:やっとだ……。RINA:やっと来たぞ、この回。HARUNA:そうなんです。やっとツアーが終了したということで、みなさんから膨大な量のメールが届いていました……。RINA:すごいよ……。TOMOMI:ありがとうございます。HARUNA:それではさっそく読みます!<リスナーからのメール・リスさん>初めてメールを送ります。今回のツアーが初SCANDALライブでした。登場した瞬間、「わぁ本物だ」という喜びと感動も束の間、HARUNAさんの第一声、ギター、ベース、ドラムの音を聴いた瞬間の鳥肌は、言葉に表すことのできないもので、来てよかったなと思いました。HARUNAさんがSCANDALのこれまでの話、これからの挑戦の話、体調不良の話の流れで始まった「ファンファーレ」。リズムに乗ることを忘れ、思わず見入ってしまいました。この熱いMCと「ファンファーレ」という曲が、私にとって一生忘れられない瞬間となりました。それと同時に、17年以上走り続けてくれたからこそ出会うことができたのだと感じて、このバンドって凄いんだな、出会えて本当によかったなと、尊敬と感謝の気持ちでいっぱいになりました。そういえば、一番大事なことを書き忘れていました。ライブ中にTOMOMIさんがいきなり団子を食べたのは、めっちゃビックリしました(笑)。TOMOMI:WANIMAが差し入れしてくれたんだよね。HARUNA:ありがとうございます。TOMOMI:おいしかったな。HARUNA:初のSCANDALライブだから、「ステージで団子食べるんだ……」っていう衝撃があったんだろうね。TOMOMI;普段から食べているわけじゃないからね。たまたまです。MAMI:熊本では「いきなり団子」だったけど、岡山では「きびだんご」だったね。HARUNA:団子が多いね。RINA:とにかく驚かせちゃったね。TOMOMI:すみません……。HARUNA:またライブにも遊びに来てほしいね。TOMOMI:ありがとうございます!<リスナーからのメール・はるき!さん>SCANDALのみなさん、こんにちは、初めまして! 日本での全公演終了おめでとうございます。そして、お疲れ様でした。僕は1日目の広島にソロ参戦しました!今回ライブハウスで感じたのは「ドラム近!」でした。いつもは最前列から見ても少し見えにくい位置にいるRINAさんも、今回は竿隊(ギターとベース)の3人と同じか、それ以上に近い位置で見られて本当に嬉しかったです。ドラムが近いからこその発見もありました。開演前の段階で、ドラムセットなかにセカンドスネアがないことに気がついてしまい、定番の「A.M.D.K.J.」を今回はやらないのかなと1人で動揺していました(笑)。公演中も「LOVE ME DO」のときはスネアにリングミュート(?)をつけていたり、曲や歌詞によって表情をコロコロ変えるRINAさんの姿を目に焼き付けることができました。個人的に今回のツアーの(楽器の)配置がすごく好きだったので、またこのステージ配置でライブをして欲しいです!MAMI:ドラマーなのかな?RINA:よく知ってるよね~。リングミュートを知ってるってすごいな。曲によってちょっとスネアの音を抑えながらやったりしてね、セッティングで曲がバレるってあるんですよね。TOMOMI:あるある。でも、よく見てるよね、みんな。エフェクターとかもそうやけどさ、たまにリハ中の写真とかSNSにアップすると「今回はこれがないから、あの曲は入っていない」とかね。やっぱバレるんやな。RINA:いや、すごいよ。MAMI:動画だと一瞬しか映っていないのに、エフェクターとか機材がわかっちゃう。HARUNA:ツマミもだよ。RINA:すごいね~。TOMOMI:同じセッティングにして「弾いてみた!」とかいう人たちもいるし……オタクは凄いよね。RINA:機材は気になるよね。MAMIがギターを持ち替えて次の曲がバレるとかもあるよね。MAMI:私はステージ前にめちゃくちゃ練習するから……。TOMOMI:知ってます。MAMI:それでバレるっていうのもある。RINA:細かく観てくれてありがたいな。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056