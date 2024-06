7月3日にフジテレビ系で放送される音楽特番「2024FNS歌謡祭 夏」の出演アーティスト第3弾として、アオイヤマダ、アリスの堀内孝雄と矢沢透、SHOW-WA、満島ひかりの出演が発表された。

満島は渋谷龍太(SUPER BEAVER)とスピッツの名曲「遥か」を歌う。アオイヤマダはアイナ・ジ・エンドとコラボステージを披露。堀内と矢沢は昨年10月に亡くなった谷村新司の一周忌を前に、谷村の歌声とともに「今はもうだれも」を演奏する。

ほか、NEWSはオールサラリーマンのパフォーマンスチーム・チアリーマンズとコラボすることが明らかに。番組の目玉企画として実施される「リバイバルヒットメドレー」にはWEST.、Da-iCEの大野雄大と花村想太、超ときめき♡宣伝部、TOMORROW X TOGETHER、日向坂46、増田貴久、ME:Iらが参加し、TikTokを中心に若者に大ヒットしている平成の名曲をオリジナルメドレーで披露する。

フジテレビ系「2024FNS歌謡祭 夏」

2024年7月3日(水)18:30~21:54

<出演者>

司会:相葉雅紀(嵐) / 井上清華(フジテレビアナウンサー)

アイナ・ジ・エンド / アオイヤマダ / アリス / 稲葉浩志 / WEST. / Aぇ! group / Omoinotake / 倉木麻衣 / KREVA / 郷ひろみ / SHOW-WA / SUPER BEAVER / 菅田将暉 / Snow Man / SEVENTEEN / 反町隆史 / Da-iCE / DA PUMP / 超ときめき♡宣伝部 / 超特急 / DISH// / Def Tech / 東方神起 / TOMORROW X TOGETHER / 中島健人 / Number_i / NewJeans / NEWS / バブルガム・ブラザーズ / BE:FIRST / 日向坂46 / FANTASTICS / BLUE ENCOUNT / ME:I / MY FIRST STORY × HYDE / Mrs. GREEN APPLE / 満島ひかり / ミュージカル「モーツァルト!」(古川雄大×京本大我) / ももいろクローバーZ / ゆず / LE SSERAFIM