創刊45周年を迎える週刊ヤングジャンプ(集英社)が、コーヒーブランド・ジョージアと新たにコラボレート。同誌の人気キャラクターをパッケージにデザインしたジョージアが、7月15日より数量限定で販売される。

ラインナップは全15種で、「【推しの子】」「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」「九龍ジェネリックロマンス」「ゴールデンカムイ」「東京喰種トーキョーグール」のキャラクターが、「ジョージア THE ラテ」「ジョージア THE ブラック」「ジョージア THE 微糖」のパッケージにそれぞれ登場。7月15日から9月30日まで、2次元コードがパッケージに記載された対象商品を購入し、ポイント集めて抽選に応募するとQUOカードやコーヒーテーブルが当たるキャンペーンも行われる。なお、週刊ヤングジャンプとジョージアのコラボLINEスタンプも5月より配布中だ。

コラボデザインボトルに登場するキャラクター

野田サトル「ゴールデンカムイ」杉元佐一&アシㇼパ、鶴見篤四郎、尾形百乃助、土方歳三

赤坂アカ×横槍メンゴ「【推しの子】」B小町 アイ、星野ルビー、星野アクア、有馬かな、MEMちょ

赤坂アカ「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」四宮かぐや、白銀御行

石田スイ「東京喰種トーキョーグール」金木研、佐々木琲世

眉月じゅん「九龍ジェネリックロマンス」鯨井玲子、工藤発