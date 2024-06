乃木坂46賀喜遥香「最後の思い出をいっぱいつくれたらいいなって思います！」卒業を控える清宮レイにメッセージ

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。6月20日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた写真付きメッセージを紹介しました。「最近きれいな景色を見たので、遥香先生と共有しようと思い書き込みました! 1ヵ月後に海外の大学に行ってしまう子と思い出を作るために、久しぶりに友達と一緒に浜辺に遊びに行ったときの景色がきれいで、この日はすごく晴れていたこともあって、写真でもきれい収めることができました。いつも一緒にいた子と離ればなれになってしまうのは寂しい気持ちもありますが、その子の夢を応援できるように、これからもたくさん思い出を作っていきたいと思いました! そして、4期生の清宮レイちゃんも卒業発表されたので、遥香先生も最後まで思い出を作ってほしいなと思いました!」(19歳)賀喜:(生徒から届いた写真を見て)すごい! これは広島県かな? 海のなかに鳥居があって……宮島っぽい。超きれい! 私は修学旅行で宮島に行ったことがあるんですよ。船で宮島に行って広島のホテルに泊まって、メガネをなくしました(苦笑)。私の大事なメガネ……どこかにあるんだろうなぁ。6月4日の書き込みだから7月頭には海外に行っちゃうのかな? 自分の夢のために1歩踏み出して海外に行くなんてすごいよ! そして、それを「応援する!」と言うリスナーさんも素敵だし……“素敵”が詰まっているね!私も、清宮レイちゃんが乃木坂46を卒業しちゃうので、それまでにたくさん思い出をつくりたいなって思います。レイちゃんが、おうちでガジュマルを育てていたから(「乃木坂LOCKS!」内で)「今日のガジュマル」というコーナーも生まれたし……そうそう! このあいだもレイちゃん家に行ったら、ちゃんと元気に育っていました(笑)。最近は会っているというか、遊んでいるというか、いっぱい話しています。この前は、レイちゃんと田村真佑ちゃんと柴田柚菜ちゃんと一緒にタイ料理屋さんに行きました。そのときに、レイちゃんは英語がしゃべれるし、海外のいろんなところにお出かけしているから「今度みんなで海外旅行しようよ~!」って誘ってくれて。柚菜も(海外が)好きだから「超いいじゃん!」ってノリノリだったけど、私とまゆたん(田村真佑)が超インドアなんですよ……(苦笑)。「海外って……飛行機でどれくらいかかる?」って聞いたら、「行くところによるけど、イギリスとかヨーロッパに行くなら1日はかかるんじゃない?」って言われて、まゆたんと一緒に「1日飛行機か……どうする?」って(苦笑)。そんな感じで渋っていたら、レイちゃんが「じゃあ沖縄とかにする?」って言ってくれていたから、今度(沖縄の)ガジュマルを見に行けるかも(笑)。まだ本当に沖縄に行くかは分からないけど、やっぱり思い出をつくりたいので「どこか行けたらいいね!」って話しています。私も乃木坂46のメンバーみんなもだけど、元気で明るいレイちゃんが大好きだから! そんなレイちゃんと最後の思い出をいっぱいつくれたらいいなって思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/