TVアニメ「オーバーロード」第2期、第3期、第4期が、7月4日よりTOKYO MXにて毎週3話ずつ再放送される。
今秋に全国公開が決定している「劇場版『オーバーロード』聖王国編」。4月からのTVアニメ第1期に引き続き決まった今回の再放送では、7月4日より毎週木曜日に1話分、7月5日より毎週金曜日に2話分と、1週間に計3話分ずつがオンエアされる。
「劇場版『オーバーロード』聖王国編」
2024年秋全国公開
スタッフ
原作：丸山くがね（「オーバーロード」／KADOKAWA刊）
キャラクター原案：so-bin
監督・構成・脚本：伊藤尚往
脚本協力：菅原雪絵
キャラクターデザイン・総作画監督：田﨑聡
音響監督：郷文裕貴
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：片山修志（Team-MAX）
音楽制作：KADOKAWA
アニメーション制作：マッドハウス
配給：角川 ANIMATION
キャスト
アインズ：日野聡
アルベド：原由実
デミウルゴス：加藤将之
ネイア：青山吉能
レメディオス：生天目仁美
カルカ：早見沙織
ケラルト：戸松遥
(c)丸山くがね・KADOKAWA刊/劇場版オーバーロード製作委員会