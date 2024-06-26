生田絵梨花、清水美依紗らが出演するミュージカル「レ・ミゼラブル」が12月20日から2025年2月7日まで東京・帝国劇場で上演される。

この「レ・ミゼラブル」は2025年2月に建て替え工事のため休館が決まっている帝国劇場のクロージング作品の1つ。2017年と2019年にコゼットを演じた生田は、今回役替わりし、コゼットの母であるファンテーヌ役に初挑戦する。また「レミゼ」初参加となる清水はエポニーヌを演じる。このほか斎藤司（トレンディエンジェル）もテナルディエ役で登場する。

なお「レ・ミゼラブル」は帝国劇場で上演されたのち、2025年3月2日から大阪・梅田芸術劇場、4月6日から福岡・博多座、5月9日から長野・まつもと市民芸術館、5月25日から北海道・札幌文化芸術劇場hitaru、6月12日から群馬・ 高崎芸術劇場で上演される。

レ・ミゼラブル

プレビュー

2024年12月16日（月）～12月19日（木）東京都 帝国劇場

本公演

2024年12月20日（金）～2025年2月7日（金）東京都 帝国劇場

2025年3月2日（日）～3月28日（金）大阪府 梅田芸術劇場

2025年4月6日（日）～4月30日（水）福岡県 博多座

2025年5月9日（金）～5月15日（木）長野県 まつもと市民芸術館

2025年5月25日（日）～6月2日（月）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2025年6月12日（木）～6月16日（月）群馬県 高崎芸術劇場



＜出演者＞

ジャン・バルジャン：吉原光夫 / 佐藤隆紀 / 飯田洋輔

ジャベール：伊礼彼方 / 小野田龍之介 / 石井一彰

ファンテーヌ：昆夏美 / 生田絵梨花 / 木下晴香

エポニーヌ：屋比久知奈 / 清水美依紗 / ルミーナ

マリウス：三浦宏規 / 山田健登 / 中桐聖弥

コゼット：加藤梨里香 / 敷村珠夕 / 水江萌々子

テナルディエ：駒田一 / 斎藤司 / 六角精児 / 染谷洸太

マダム・テナルディエ：森公美子 / 樹里咲穂 / 谷口ゆうな

アンジョルラス：木内健人 / 小林唯 / 岩橋大