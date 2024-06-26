宮川大河原作によるTVアニメ「多数欠」第1話「明日」の場面カット、あらすじが公開された。

7月2日より連続2クールにわたって放送される「多数欠」。第1話ではある日突然多数の命が失われ、100万人の東京都民のみが生き残る。それは“多数派は死ぬ”という過酷なゲーム・多数欠の始まりを告げるものだった。親友の龍太を失った主人公・成田実篤は、仲間の藤代紗綾とともに多数欠を催す謎の存在・皇帝を倒す決意をする。

サテライトが制作を手がける「多数欠」。監督・シリーズ構成を佐藤竜雄、キャラクターデザインを林奈美、音楽をR・O・Nが担当し、実篤役を上村祐翔、紗綾役を永瀬アンナが務める。

TVアニメ「多数欠」

放送情報

日本テレビ：2024年7月2日（火）より毎週火曜日25:59～ ※初回放送26:04～

BS日テレ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～

RAB青森放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:24～

配信情報

dアニメストア、Hulu：2024年7月2日（火）より毎週火曜日26:30～ ※初回配信26:45～

スタッフ

原作：宮川大河（コミックスマート「GANMA!」連載）

監督・シリーズ構成：佐藤竜雄

キャラクターデザイン：林奈美

副監督：濱崎徹

美術設定：滝口勝久（スタジオちゅーりっぷ）

美術監督：鈴木大介（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設定：長谷川美穂（緋和）

撮影監督：志村豪（T2studio）

編集：松本秀治

デザインワークス：山根裕二郎（いなほ）

音響監督：立石弥生

音響効果：出雲範子

音響制作：チームカワドン

音楽：R・O・N

アニメーション制作：サテライト

キャスト

成田実篤：上村祐翔

藤代紗綾：永瀬アンナ

一之瀬龍太：浦和希

佐藤一彦：大鈴功起

神臣：三上枝織

国後依恋：中島由貴

八木橋藤十郎：小野大輔

須藤良平：笠間淳

篠崎宗太郎：森嶋秀太

護国鳳天寺暴麟丸：藍原ことみ

鈴木理科：青木志貴

相馬隼人：熊谷健太郎

入賀煉：KENN

御堂密：津田健次郎

皇帝：寺崎裕香

王野頼音：熊谷俊輝

二本柳周示：丹羽哲士

蛯名光：鈴代紗弓

霧島輝：石川界人

葛西甲斐：川島如恵留

セラフィエル：白井悠介

如月麻里亜：日笠陽子

(c)宮川大河／COMICSMART INC.／多数欠製作委員会