今市隆二の「等身大の姿」収録、Rolling Stone Japanスペシャルフォトブック発売決定

Rolling Stone Japanより、今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS）のスペシャルフォトブックが2024年10月14日（月・祝）に発売される。

【写真を見る】今市隆二「Rolling Stone Japan LIVE」でのライブ写真

本作は、5作目となるオリジナルアルバム『R』のリリースや、アリーナツアーの開催など、ソロアーティストとして近年精力的な活動を続ける今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS）の「等身大の姿」を収めたスペシャルフォトブック。今市のアイディアを形にするべく、Rolling Stone Japan編集部と共に作り上げた渾身の一冊となっている。自身の愛車をはじめ、「今市隆二の世界」を撮り下ろしの写真とオリジナルインタビューが掲載される。

また、発売に先駆けて、今市隆二アリーナツアー『RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2024 "R"ED』との連動企画として三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB会員限定ポストカードサイン会抽選付の先行予約を、6月25日（火）20:15よりEXILE TRIBE STATION ONLINE STOREにて開始。その他ストア別特典や、都内書籍発売記念イベントも開催が予定されている。詳細は後日、Rolling Stone JapanのWEBにて発表される。

＜商品情報＞

Rolling Stone Japan RYUJI IMAICHI Special Photo Book（仮）

発売日：2024年10月14日（月）

価格：4000円（税込）

ISBN：978-4-484-22118-2 C0095

寸法：B5変型‎ 240×170mm

ページ数：176P（予定）

発行元：CCCミュージックラボ株式会社

発売元：株式会社CCCメディアハウス

【EXILE TRIBE STATION ONLINE STORE FC会員限定イベント抽選付予約特典】

・オリジナルポストカード（絵柄は後日公開予定）