日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダとガンバ大阪の対戦が決定した。

試合は7月25日(木)にG大阪の本拠地『パナソニックスタジアム吹田』にて開催。キックオフは19時00分を予定している。チケットは、26日の『ガンバ大阪・年間パス先行(先着)』を皮切りに発売開始され、『ticket board最速先行(先着)』が29日、『一般発売(先着)』は7月4日の予定だ。

レアル・ソシエダは2023-24シーズン終了直後の5月29日にクラブ史上初となる来日を果たし、東京ヴェルディと『国立競技場』で激突。4万人を超える観客が見守るなか、久保も先発出場した一戦は、2-0とレアル・ソシエダの完封勝利で終わっていた。

そして来シーズンの開幕を前に、異例となる再来日が決定した。久保は今夏に行われるパリ・オリンピック2024へのメンバー選出が見送られており、レアル・ソシエダの一員として再び日本に戻ってくる可能性が高そうだ。

今夏の来日クラブ試合予定は以下の通り。

▼5月29日(水)

東京ヴェルディ 0-2 レアル・ソシエダ

▼7月24日(水)

セレッソ大阪 vs ドルトムント

鹿島アントラーズ vs ブライトン

ジュビロ磐田 vs スタッド・ランス

▼7月27日(土)

ヴィッセル神戸 vs トッテナム

清水エスパルス vs スタッド・ランス

▼7月28日(日)

京都サンガF.C. vs シュトゥットガルト

東京ヴェルディ vs ブライトン

▼7月31日(水)

浦和レッズ vs ニューカッスル

FC町田ゼルビア vs スタッド・ランス

▼8月1日(木)

サンフレッチェ広島 vs シュトゥットガルト

▼8月3日(土)

ヴィッセル神戸 vs スタッド・ランス

横浜F・マリノス vs ニューカッスル