7月1日に生放送されるTBS系「CDTVライブ！ライブ！」にILLIT、Aぇ! group、櫻坂46、JO1、SUPER BEAVER、超特急、NewJeans、乃紫、ME:Iが出演する。
今回の放送ではILLITが「Magnetic」、Aぇ! groupが「《A》BEGINNING」、櫻坂46が「何歳の頃に戻りたいのか？」、JO1が「Love seeker」、SUPER BEAVERは「小さな革命」、超特急が「ジュブナイラー」、NewJeansが「How Sweet」と「Bubble Gum」、乃紫が「初恋キラー」と「全方向美少女」、ME:Iが「Click」をそれぞれパフォーマンス。さらにCDTVオリジナルの2024年上半期ランキングが発表されるほか、「出張music power.」のコーナーでHIPPYが地元・広島でエレファントカシマシ「俺たちの明日」を披露する。
TBS系「CDTVライブ！ライブ！」
2024年7月1日（月）18:30～21:00
＜出演者 / 披露楽曲＞
ILLIT「Magnetic」
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
櫻坂46「何歳の頃に戻りたいのか？」
JO1「Love seeker」
SUPER BEAVER「小さな革命」
超特急「ジュブナイラー」
NewJeans「How Sweet」「Bubble Gum」
乃紫「初恋キラー」「全方向美少女」
ME:I「Click」
＜出張music power.＞
HIPPY「俺たちの明日」