7月1日に生放送されるTBS系「CDTVライブ！ライブ！」にILLIT、Aぇ! group、櫻坂46、JO1、SUPER BEAVER、超特急、NewJeans、乃紫、ME:Iが出演する。

今回の放送ではILLITが「Magnetic」、Aぇ! groupが「《A》BEGINNING」、櫻坂46が「何歳の頃に戻りたいのか？」、JO1が「Love seeker」、SUPER BEAVERは「小さな革命」、超特急が「ジュブナイラー」、NewJeansが「How Sweet」と「Bubble Gum」、乃紫が「初恋キラー」と「全方向美少女」、ME:Iが「Click」をそれぞれパフォーマンス。さらにCDTVオリジナルの2024年上半期ランキングが発表されるほか、「出張music power.」のコーナーでHIPPYが地元・広島でエレファントカシマシ「俺たちの明日」を披露する。

TBS系「CDTVライブ！ライブ！」

2024年7月1日（月）18:30～21:00

＜出演者 / 披露楽曲＞

ILLIT「Magnetic」

Aぇ! group「《A》BEGINNING」

櫻坂46「何歳の頃に戻りたいのか？」

JO1「Love seeker」

SUPER BEAVER「小さな革命」

超特急「ジュブナイラー」

NewJeans「How Sweet」「Bubble Gum」

乃紫「初恋キラー」「全方向美少女」

ME:I「Click」

＜出張music power.＞

HIPPY「俺たちの明日」