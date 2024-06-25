坂本美雨がパレスチナ・ガザ人道支援の義援金を集めるためのオークション企画「Watermelon Seeds Fundraiser」を開催する。
このオークションにはガザ侵攻で被害にあった人々への支援に賛同する著名人が参加。ミュージシャンのUA、加藤登紀子、小泉今日子、後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）、コムアイ、小室哲哉、さだまさし、志磨遼平（ドレスコーズ）、高木完、持田香織（Every Little Thing）、森山直太朗だけでなく、マンガ家の浦沢直樹、映画監督の三宅唱らさまざまなアーティストが名を連ねている。オークションは7月中旬にYahoo!オークション内にて行われる予定で、詳細は追ってアナウンスされる。
「Watermelon Seeds Fundraiser」参加アーティスト
ミュージシャン、俳優
UA / 岡本多緒 / 加藤登紀子 / 小泉今日子 / 後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION） / コムアイ / 小室哲哉 / 坂本龍一（by マネージメント） / さだまさし / 志磨遼平（ドレスコーズ） / 高木完 / 満島ひかり / 持田香織（Every Little Thing） / 森山直太朗
マンガ家
浦沢直樹
映画監督
三宅唱
アーティスト
井上涼 / Ed TSUWAKI / 小菅幸子 / 下條ユリ / 長場雄
デザイナー
皆川明（mina perhonen）
写真家
川内倫子 / 嶌村吉祥丸 / 平野太呂
活動家
eri
モデル
高山都