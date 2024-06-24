ツアー「THE GREATEST UNKNOWN」中のKing Gnu。

King Gnuの映像作品「King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME」が9月25日にリリースされる。

本作には今年1月から3月にかけて開催された全国5大ドームツアー「King Gnu Dome Tour『THE GREATEST UNKNOWN』」より、1月の東京・東京ドーム公演の模様を収録。さらに同ツアーと、4月に行われたアジアツアー「King Gnu Asia Tour『THE GREATEST UNKNOWN』」に密着したドキュメンタリーも収録される。パッケージはBlu-ray1枚とCD1枚の通常盤、スペシャルBOX仕様でツアーの写真を掲載したフォトブック付きの完全生産限定盤の2種類。CDの収録内容は後日発表となる。

King Gnu「King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME」収録内容

Blu-ray

  • SPECIALZ
  • 一途
  • 千両役者
  • STARDOM
  • MIRROR
  • CHAMELEON
  • Vivid Red
  • DARE
  • 白日
  • 硝子窓
  • 2 Μ Ο Я Ο
  • Vinyl
  • W●RKAHOLIC
  • W●RK
  • ):阿修羅:(
  • δ
  • 逆夢
  • IKAROS
  • Slumberland
  • Sorrows
  • Flash!!!
  • BOY
  • SUNNY SIDE UP
  • 雨燦々
  • 三文小説
  • ЯOЯЯIM
  • Teenager Forever
  • 飛行艇
  • DOCUMENTARY MOVIE

CD

後日発表