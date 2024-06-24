King Gnuの映像作品「King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME」が9月25日にリリースされる。
本作には今年1月から3月にかけて開催された全国5大ドームツアー「King Gnu Dome Tour『THE GREATEST UNKNOWN』」より、1月の東京・東京ドーム公演の模様を収録。さらに同ツアーと、4月に行われたアジアツアー「King Gnu Asia Tour『THE GREATEST UNKNOWN』」に密着したドキュメンタリーも収録される。パッケージはBlu-ray1枚とCD1枚の通常盤、スペシャルBOX仕様でツアーの写真を掲載したフォトブック付きの完全生産限定盤の2種類。CDの収録内容は後日発表となる。
King Gnu「King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME」収録内容
Blu-ray
- SPECIALZ
- 一途
- 千両役者
- STARDOM
- MIRROR
- CHAMELEON
- Vivid Red
- DARE
- 白日
- 硝子窓
- 泡
- 2 Μ Ο Я Ο
- Vinyl
- W●RKAHOLIC
- W●RK
- ):阿修羅:(
- δ
- 逆夢
- IKAROS
- Slumberland
- Sorrows
- Flash!!!
- BOY
- SUNNY SIDE UP
- 雨燦々
- 仝
- 三文小説
- ЯOЯЯIM
- Teenager Forever
- 飛行艇
- DOCUMENTARY MOVIE
CD
後日発表