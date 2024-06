TBS系で7月13日14:00から8時間にわたって生放送される音楽特番「音楽の日2024」のダンス企画の参加アーティストが発表された。

昨年男性グループによる事務所の垣根を越えたダンスコラボが話題となった「音楽の日」のダンス企画。今年は「垣根は越えた!今度はバトルだ!」をテーマに、女性アーティストを交えてスケールアップした企画が届けられる。

参加アーティストはINI、&TEAM、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、JO1、GENERATIONS、Snow Man、Da-iCE、DA PUMP、超特急、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、BE:FIRST、FANTASTICS、 新しい学校のリーダーズ、ME:I、坂道グループ(乃木坂46、櫻坂46、日向坂46)、AKB48グループ(AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48)の18組。企画のプロデュースは昨年に引き続き、s**t kingzが務める。ダンス企画の詳細は後日アナウンスされる。

TBS系「音楽の日2024」

2024年7月13日(土)14:00~21:56

<出演者>

総合司会:中居正広

安住紳一郎(TBSアナウンサー)



INI / アイナ・ジ・エンド / 新しい学校のリーダーズ / AliA / &TEAM / ENHYPEN / Omoinotake / Kis-My-Ft2 / King & Prince / 郷ひろみ / THE RAMPAGE / 三代目 J SOUL BROTHERS / THE ALFEE / JO1 / SUPER EIGHT / SUPER BEAVER / SixTONES / Snow Man / SPYAIR / SEKAI NO OWARI / DA PUMP / 超ときめき♡宣伝部 / 超特急 / DISH// / TOMORROW X TOGETHER / Travis Japan / なにわ男子 / Number_i / NewJeans / nobodyknows+ / BE:FIRST / 平井大 / FUNKY MONKEY BΛBY'S / FANTASTICS / FRUITS ZIPPER / BOYNEXTDOOR / MY FIRST STORY×HYDE / マカロニえんぴつ / ME:I / MINMI / 優里 / ゆず / LE SSERAFIM

ダンス企画出演アーティスト

INI / 新しい学校のリーダーズ / AKB48グループ(AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48) / &TEAM / 坂道グループ(乃木坂46、櫻坂46、日向坂46) / THE RAMPAGE / 三代目 J SOUL BROTHERS / JO1 / GENERATIONS / Snow Man / Da-iCE / DA PUMP / 超特急 / TOMORROW X TOGETHER / Travis Japan / BE:FIRST / FANTASTICS / ME:I