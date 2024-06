【葉山 グルメレポ】　Pizzeria MIURASE - 地産地…

三浦半島の食材を使ったピッツア店

葉山町長柄の交差点を逗葉新道方面に向かう1本の道の途中にオレンジ色のなんとも愛らしいお店があります。お店の入口には PIZZA と書かれた木の看板が下がっています。本日はミウラーゼさんへ伺ってみました。

薪焼のいい~匂い。

赤いテーブルクロスの明るい店内は、季節の風が通りぬけてとても気持ちよい空間です。

本日は10種類ほどのピッツアがありました。

たくさんあるので迷いましたが、私が注文したのは「あらみじんのサラダ風(トマト、新玉ねぎ、ディル)1,950円(税込)」をお願いしました。

窯の温度は300度あるので焼き上がりはあっという間です。

モチふわっの熱々の生地に生の野菜とよこすか関口牧場の生乳チーズが最高に合います。

生乳チーズのフレッシュさと生のトマト、新玉ねぎがシャキシャキ。ディルの香りがたまりません。

特筆すべきはお皿のまわりにあるソルト。それがまたアクセントになり、まさに絶妙です。

「ぜひ生地に塩をつけて食べてみて」

北イタリアのトレノでミシュランにも輝いた「RISTRANTE GARDENIA」で働いていた鈴木シェフおすすめの1枚です。

飲み物は季節の柑橘系のフレッシュなジュースがおすすめ。大きな絞り機でその場で絞っていただきます。 「生しぼり柑橘系100% 700円 (税込)」本日は小田原石橋にある農園さんのバレンシアオレンジを。

「本当に香りが違いますね、日によって味も違うところが自然のジュースのよいところ、濃縮還元とは全然違いますよ」とシェフ。これからの時期は早生のすいかジュースが甘く美味しいそうなので、こちらもご賞味ください。

私は手作りのコーラも頼みました。レモン漬が入っていてさわやかで美味しい。「コーラ オリジナルシロップ 500円(税込)」

平日のランチの時間帯はワンオペですべてをこなしているシェフですが、お客様に手作りのピクルスをちょこっと出されたり、最後にメレンゲの小菓子をサービスされる時も。

「イタリアの街にあるレストランみたいですね」そう伝えると、

「いただきます、ご馳走様でしたという感謝の気持ちがあって。ヨーロッパの食の文化は宗教と密接にかかわっている、その真骨頂はパンと赤ワインだと思う」

その様な思いに至り本物の美味しさを追求されているのですね。

以前に西洋料理の専門学校の講師をされたこともある経験から、お店で料理教室を開けたらという構想もあるそうです。

とろとろでカラメルが濃厚。人気のプリンもぜひ「プリン500円(税込)」

外のテラス席もあります。ワンちゃん連れの方も利用できますのでマナーパンツをお忘れなく。。

ピザ窯にて大きなホカッチャができあがりました。こちらも熱々です。「ホカッチャ 440円/個 (税込)」テイクアウトもできます。「ホカッチャ 1,200円/3個冷凍 (税込)」

店舗紹介

【Pizzeria MIURASE】

■住所:〒240-0113 三浦郡葉山町長柄877-3■電話番号:046-827-7784(要予約)■営業時間:平日11:00-15:00・土日祝11:00-15:00■定休日:月曜日・火曜日・水曜日駐車場有*ベジタリアン料理あり■Instagramhttps://www.instagram.com/miurase2015?igsh=MWlwdnVsYmZud3ptaw==

