宇多田ヒカルのデビュー25周年を記念した特番「宇多田ヒカル: ArtistCHRONICLE」が本日6月24日、7月1日、7月8日の計3回にわたりSpotifyで配信される。
「ArtistCHRONICLE」はアーティストの音楽史をトークと音楽でディープに振り返る、Spotifyのプレイリストシリーズ。今回はパーソナリティにジェーン・スー、音楽ジャーナリスト・柴那典を迎え、さまざまな著名人・関係者からのコメントをもとに宇多田の25年の歴史を紐解いていく。なおコメントゲストには井上陽水、大橋トリオ、スチャダラパー、☆Taku Takahashi (m-flo）、DJ YANATAKE、PUNPEE、PORIN（Awesome City Club）などの面々が参加している。
Spotify「宇多田ヒカル: ArtistCHRONICLE」
配信日：
2024年6月24日（月）
2024年7月1日（月）
2024年7月8日（月）
＜コメントゲスト＞
朝井リョウ / 井上陽水 / 岩尾知明（FM802代表取締役専務）/ 大橋トリオ / 沖田英宣（ディレクター）/ 小森雅仁（レコーディングエンジニア）/ スチャダラパー / ☆Taku Takahashi（m-flo）/ DJ YANATAKE / PUNPEE / PORIN（Awesome City Club）/ 森田太（J-WAVE取締役）/ 三宅彰（プロデューサー）