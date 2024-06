9月14、15、21、22、23日に行われる野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」茨城・国営ひたち海浜公園公演の出演アーティスト第1弾が発表された。

今年は8月に千葉市蘇我スポーツ公園、9月に茨城・国営ひたち海浜公園の2会場で実施される「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」。今回の発表では、14日にいきものがかり、クリープハイプ、go!go!vanillas、東京スカパラダイスオーケストラ、ハルカミライ、優里、15日にエレファントカシマシ、THE ORAL CIGARETTES、SUPER BEAVER、BE:FIRST、04 Limited Sazabys、MY FIRST STORY、My Hair is Bad、21日に[Alexandros]、櫻坂46、JO1、SHISHAMO、10-FEET、Novelbright、マキシマム ザ ホルモン、22日にindigo la End、サンボマスター、sumika、マカロニえんぴつ、マルシィ、ME:I、モーニング娘。'24、そして23日にはTHE YELLOW MONKEY、Creepy Nuts、ももいろクローバーZ、ヤバイTシャツ屋さん、緑黄色社会が出演することが明らかになった。出演アーティスト第2弾は追って発表される。

国営ひたち海浜公園公演のチケットの抽選先行販売は、7月2日16:00まで受付が行われる。

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」国営ひたち海浜公園公演

2024年9月14日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

いきものがかり / クリープハイプ / go!go!vanillas / 東京スカパラダイスオーケストラ / ハルカミライ / 優里 / and more



2024年9月15日(日)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

エレファントカシマシ / THE ORAL CIGARETTES / SUPER BEAVER / BE:FIRST / 04 Limited Sazabys / MY FIRST STORY / My Hair is Bad / and more



2024年9月21日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

[Alexandros] / 櫻坂46 / JO1 / SHISHAMO / 10-FEET / Novelbright / マキシマム ザ ホルモン / and more



2024年9月22日(日)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

indigo la End / サンボマスター / sumika / マカロニえんぴつ / マルシィ / ME:I / モーニング娘。'24 / and more



2024年9月23日(月・振休)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

THE YELLOW MONKEY / Creepy Nuts / ももいろクローバーZ / ヤバイTシャツ屋さん / 緑黄色社会 / and more