ASIAN KUNG-FU GENERATIONが9月30日から12月19日まで、全国23都市28公演を行うライブツアー「ファン感謝サーキット」を開催する。
このツアーでアジカンは北は北海道から南は鹿児島まで、ライブハウスを巡る。本日6月24日よりチケットのオフィシャル先行予約を受付中。詳細はツアーの特設サイトにて確認を。
ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2024「ファン感謝サーキット」
2024年9月30日（月）神奈川県 F.A.D YOKOHAMA
2024年10月2日（水）東京都 LIQUIDROOM
2024年10月5日（土）北海道 札幌PENNY LANE24
2024年10月6日（日）北海道 帯広MEGA STONE
2024年10月10日（木）石川県 金沢EIGHT HALL
2024年10月11日（金）長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX
2024年10月13日（日）新潟県 NIIGATA LOTS
2024年10月19日（土）香川県 高松festhalle
2024年10月24日（木）福岡県 DRUM LOGOS
2024年10月26日（土）熊本県 B.9 V1
2024年10月27日（日）鹿児島県 CAPARVO HALL
2024年10月31日（木）茨城県 mito LIGHT HOUSE
2024年11月1日（金）福島県 clubSONICiwaki
2024年11月3日（日・祝）宮城県 石巻BLUE RESISTANCE
2024年11月4日（月・振休）岩手県 KESEN ROCK FREAKS
2024年11月13日（水）東京都 Zepp Shinjuku（TOKYO）
2024年11月14日（木）東京都 Zepp Shinjuku（TOKYO）
2024年11月20日（水）大阪府 ユニバース
2024年11月21日（木）大阪府 ユニバース
2024年11月23日（土・祝）京都府 磔磔
2024年11月24日（日）兵庫県 Harbor Studio
2024年11月29日（金）愛知県 DIAMOND HALL
2024年11月30日（土）岐阜県 club-G
2024年12月4日（水）宮城県 SENDAI GIGS
2024年12月12日（木）岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM
2024年12月13日（金）広島県 広島CLUB QUATTRO
2024年12月18日（水）東京都 Zepp DiverCity（TOKYO）
2024年12月19日（木）東京都 Zepp DiverCity（TOKYO）