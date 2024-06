2024明治安田J3リーグ第18節が22日と23日に行われた。

首位を快走する大宮アルディージャは、ホームでFC琉球と対戦。22分に市原吏音が試合の均衡を破ると、61分に追いつかれたものの、直後にアルトゥール・シルバの5試合連続ゴールで勝ち越しに成功する。すると後半アディショナルタイム2分、PKで琉球に再び追いつかれたが、試合終了間際に杉本健勇が値千金の決勝ゴールを挙げ、3-2で打ち合いを制した。

戸田和幸前監督を電撃解任したSC相模原は、高橋健二ヘッドコーチの暫定指揮で好調の松本山雅FCと対戦。前半に樋口大輝の2ゴールを浴びて追いかける展開となったものの、51分に伊藤恵亮、56分に牧山晃政がゴールネットを揺らして試合を振り出しに戻す。そして後半アディショナルタイム3分、伊藤が再びスコアブックに名前を刻み、相模原が逆転勝利を収めた。

カターレ富山もAC長野パルセイロに大逆転勝利。後半開始早々に2点ビハインドとなったものの、怒涛の反撃で3点を奪い返し、3-2で3試合ぶりの白星となった。

テゲバジャーロ宮崎vsカマタマーレ讃岐は土壇場でドロー決着。22分までに宮崎が2点を先行したものの、72分と76分の得点で讃岐が追いつく。後半アディショナルタイム1分に宮崎がPKで勝ち越したものの、その4分後にオウンゴールで讃岐が追いつき、3-3で勝ち点「1」ずつを分け合った。

FC岐阜も打ち合いを制してガイナーレ鳥取を撃破。52分に試合の均衡を破った岐阜は、56分と61分に追加点。81分と85分の連続失点で鳥取に1点差まで詰め寄られたものの、90分に山内寛史がトドメを刺し、4-2で勝利した岐阜が今季2度目の連勝を収めた。

福島ユナイテッドFCは後半序盤の2得点でFC大阪との上位対決を制して3連勝を収め、直近8試合で7勝1敗となった。アスルクラロ沼津は終盤の3得点で奈良クラブを下し、2試合ぶりの白星で2位をキープした。

ツエーゲン金沢vsギラヴァンツ北九州は大雨の影響により、水を大量に含んだ劣悪なピッチコンディションでの開催に。19分に金沢が先制したものの、60分に北九州が追いつき、1-1の痛み分けに終わった。

FC今治は最後まで1点が遠く、いわてグルージャ盛岡を相手にスコアレスドロー。ヴァンラーレ八戸はY.S.C.C.横浜との接戦を1-0で制して5試合ぶりの白星を掴んだ。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第18節

▼6月22日(土)

いわてグルージャ盛岡 0-0 FC今治

SC相模原 3-2 松本山雅FC

AC長野パルセイロ 2-3 カターレ富山

大宮アルディージャ 3-2 FC琉球

ガイナーレ鳥取 2-4 FC岐阜

テゲバジャーロ宮崎 3-3 カマタマーレ讃岐

▼6月23日(日)

ヴァンラーレ八戸 1-0 Y.S.C.C.横浜

福島ユナイテッドFC 2-0 FC大阪

ツエーゲン金沢 1-1 ギラヴァンツ北九州

アスルクラロ沼津 3-0 奈良クラブ

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 大宮(43/+22)

2位 沼津(31/+12)

3位 福島(29/+10)

4位 FC大阪(28/+6)

5位 相模原(28/+5)

6位 金沢(27/+3)

7位 琉球(27/+2)

8位 今治(27/-1)

9位 松本(26/+5)

10位 岐阜(26/+3)

11位 富山(25/+2)

12位 長野(23/0)

13位 北九州(23/+1)

14位 八戸(20/-3)

15位 奈良(19/-6)

16位 YS横浜(17/-11)

17位 鳥取(17/-15)

18位 宮崎(16/-6)

19位 讃岐(15/-7)

20位 岩手(13/-22)

◆■今後の対戦カード

【第16節延期分】

▼6月26日(水)

19:30 富山 vs 岩手

【第19節】

▼6月29日(土)

16:00 松本 vs 長野

17:00 FC大阪 vs 宮崎

18:00 YS横浜 vs 沼津

18:00 富山 vs 相模原

18:00 奈良 vs 鳥取

18:00 北九州 vs 福島

19:00 大宮 vs 岩手

19:00 岐阜 vs 八戸

▼6月30日(日)

18:00 今治 vs 讃岐

18:00 琉球 vs 金沢

【試合ハイライト動画】杉本健勇が劇的勝ち越し弾! 大宮 3-2 琉球