草凪みずほ原作による「ミュージカル『暁のヨナ』」より、キービジュアル第2弾が公開された。
キービジュアル第2弾には13人のキャストが勢揃い。ヨナ役の星名美怜と明音亜弥、ハク役の神永圭佑と草地稜之をはじめ、木原瑠生、吉高志音、加藤将、DION、飛龍つかさ、良知真次、佐藤永典、柳瀬大輔、剣幸が暁に照らされる姿が収められている。
今年で連載15年を迎える「暁のヨナ」。「ミュージカル『暁のヨナ』」では「四龍集め編」が描かれ、脚本を谷碧仁、演出を元吉庸泰、作曲を鎌田雅人、振付を良知真次が務める。同公演は7月20日から28日まで東京・シアターHで上演される。
「ミュージカル『暁のヨナ』」
会期：2024年7月20日（土）～28日（日）
会場：東京都 シアターH
スタッフ
原作：草凪みずほ（白泉社「花とゆめ」）
脚本：谷碧仁
演出：元吉庸泰
作曲・音楽監督：鎌田雅人
振付：良知真次
キャスト
ヨナ：星名美怜 / 明音亜弥
ハク：神永圭佑 / 草地稜之
キジャ：木原瑠生
シンア：吉高志音
ジェハ：加藤将
ゼノ：DION
ユン：飛龍つかさ
テジュン：佐藤永典
クムジ：柳瀬大輔
スウォン：良知真次
ギガン：剣幸
晴音アキ、矢島美音、吉田菜都実、茉玲さや那、吉田雄、吉田邑樹、寺島レオン、浅野郁哉、佐渡海斗、千賀翔太
(c)草凪みずほ・白泉社／ミュージカル『暁のヨナ』製作委員会