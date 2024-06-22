ShowMinorSavage、MONJOEとSKY-HI制作の新曲｢Ocean｣リリース決定

BMSGに所属する、Aile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）によるユニット”ShowMinorSavage”が、7月10日（水）にデジタルシングル｢Ocean｣をリリースすることを発表した。

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本楽曲は、Number_i、向井太一、FIVE NEW OLD、雨のパレード、AAAMYYYなど、幅広く楽曲を手掛けるMONJOEと、BMSGを主宰するSKY-HIと共に制作。心地よい潮風を感じるチリングなサウンドと、大切な人との"あたりまえ"を描いたリリックが相まった、ShowMinorSavageならではのグルービーな楽曲となっている。 また、アートワークを手掛けるのは、NujabesをはじめHYDEOUT PRODUCTIONS関連の作品を数多く手掛けるグラフィックデザイナー FJD 藤田二郎氏が担当。色鮮やかに描かれた藤田氏ならではのアートワークが本楽曲をさらに引き立てるアートワークとなっている。

Apple Music・SpotifyでPre-add/Pre-saveを事前に行うと、”ShowMinorSavage”のデジタルフォトがもれなく貰えるキャンペーンもスタートしている。

＜リリース情報＞

ShowMinorSavage

Digital Single「Ocean」

2024年7月10日（水）リリース

https://orcd.co/sms_ocean

https://bmsg.tokyo/topic/sms-ocean-preadd-presave/

BMSG HP https://bmsg.tokyo/

Bullmoose Records https://bullmoose.tokyo/