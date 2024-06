B'zのX(Twitter)公式アカウントが、スタッフになりすます人物がいるという注意喚起を行った。

B'zのアカウントでは、「ツアースタッフとは無関係の方が、ツアースタッフTシャツや、スタッフパスを模倣し、スタッフの成りすまし行為が確認されております」と報告。なりすまし行為を発見した場合は係員から声をかけること、会場内で係員の指示に従わない場合は退場となる可能性があるとアナウンスしている。さらにファンに向けて「イレギュラーを除き、ツアースタッフがファンの皆様にお声掛けすることはございませんので、成りすまし行為にはくれぐれもご注意ください」と呼びかけている。

2024年のB'zはソロツアーを開催しており、5月には松本孝弘(G)のソロツアー「Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-」が実施された。本日6月22日には愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールAで稲葉浩志(Vo)のソロツアー「Koshi Inaba LIVE 2024 ~enIV~」の初日公演が行われる。