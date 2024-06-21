米津玄師の6thアルバム「LOST CORNER」が8月21日にリリースされることが決定した。
2020年発売の前作「STRAY SHEEP」以来、約4年ぶりのアルバムとなる本作には、NHK連続テレビ小説「虎に翼」の主題歌「さよーならまたいつか！」、今夏公開の映画「ラストマイル」主題歌「がらくた」、映画「君たちはどう生きるか」主題歌「地球儀」、ゲーム「FINAL FANTASY XVI」テーマソング「月を見ていた」、「ジョージア」CMソング「LADY」「毎日」、テレビアニメ「チェンソーマン」オープニングテーマ「KICK BACK」、映画「シン・ウルトラマン」主題歌「M八七」、PlayStation CMソング「POP SONG」、テレビドラマ「リコカツ」主題歌「Pale Blue」などを収録。グッズが付属するスペシャル仕様の初回限定がらくた盤、Blu-rayもしくはDVDが付属する初回限定映像盤、通常盤の4形態でのリリースとなり、各店舗では本日6月21日より予約を受け付けている。
なおタワーレコード、TSUTAYA RECORDS、HMV、Amazon.co.jp、楽天ブックス、後日発表の応援店ではA4のクリアファイルが先着特典として用意され、Amazon.co.jpでアルバムを購入するとCDが「オリジナル段ボール」に梱包されて配送される。Amazon.co.jpの企画は、アルバムのどの形態も対象となるが、先着となり、数に限りがあるのでご注意を。
米津玄師「LOST CORNER」 収録曲
・さよーならまたいつか！
・がらくた
・地球儀
・KICK BACK
・月を見ていた
・M八七
・Pale Blue
・POP SONG
・毎日
・LADY
ほか