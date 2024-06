INI髙塚大夢「サプライズに慣れてなくて、ちょっとたじたじモードではあったんですけど（笑）」“こもり校長”の誕生日サプライズを振り返る

11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の髙塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜~木曜22:18頃~)。6月14日(金)の当番組の授業「学校運営戦略会議」に、6月13日が誕生日の“こもり校長”(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)のバースデーをお祝いしにサプライズ登場した髙塚。17日(月)の放送では、この日の出来事を振り返りました。髙塚:花束を持ってハッピーバースデーの歌を歌いながら教室に入って行ったんですけれど、校長がすごく喜んでくださって。僕がサプライズに慣れてなくて、ちょっとたじたじモードではあったんですけど(笑)。でも、本当に校長が喜んでくださって、そのあとLINEもくださって「サプライズ成功」と言っていいんじゃないでしょうか!番組では他にも、6月13日の「INIの結成日」について思いを語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/