【横須賀　グルメレポ】MILLION DOLLAR ICECREAM…

横須賀中央の大滝商店街にある「MILLION DOLLAR ICECREAM PARLOR(ミリオンダラー アイスクリームパーラー)」を紹介します。

2024年4月に開店。

4割ほどが外国のお客様という国際色豊かなアイスクリームパーラーです。

オーナーの「外国で当たり前に食べられるものを日本でも食べてほしい」という熱い思いで開店しました。

入店時から英語が飛び交うアメリカンな店内で美味しいアイスクリームが食べられます!

横須賀のローカルブランドを目指したい

オーナーは15年ほどドブ板の外国人向けのバーで英語が飛び交う中働いて、どんどん「横須賀」の魅力にハマっていったそうです。

外国人向けの飲食店では人との接し方も違い、みんながフレンドリーに楽しめる空間が当たり前。

でも実際の「ドブ板の観光地」としてバーを訪れる人の少なさに物足りなさを感じていたそうです。

米軍基地で働いてる人がいて、普通に英語で日常を楽しんでいる。

地元の人にも、外から来た人(観光客や外国人)にも愛されるお店作りを心掛けています。

横須賀ならではの多様なコミュニティを感じてほしい!

それでこそ「横須賀」らしい、「ドブ板」らしいお店ではないかと考えていているそうです。

MILLION DOLLAR ICECREAM PARLORの由来

1920年頃に米軍の軍事予算でアイスクリーム工場兼パーラー船が作られたのは知っていますか?

筆者も今回お話を聞いて初めて知った面白い歴史、店名の由来をご紹介します。

時は第一次世界大戦。

お酒の代わりにアイスクリームが親しまれたことが始まりで、第二次世界大戦中に米軍は100万ドルの軍事予算を費やしアイスクリーム工場兼パーラーの船が作られたそうです。

100万ドルの予算で作られたアイスクリーム船。

その歴史に基づき「ミリオンダラーアイスクリームパーラー」と店名が決まりました。

海上で食べるアイスクリームの味はどんなんだったのでしょうね。

地下には製造工場が!

なんと店舗の地下にはアイスクリームの製造工場を併設しています。

アイスクリームは勿論、トッピングの焼菓子やソースなども全て自家製です。

原材料も天然由来にこだわり身体に良いアイスクリームを日々製造しています。

もちろんメニューの考案も店舗で行っています。

「ソルテッドピーナッツバターチョコレート」味はアメリカで人気のお菓子を参考に考案したもの。

お菓子の味をそのままアイスクリームにしているので人気メニューの1つだそうです。

季節の旬や流行を取り入れて作られるアイスクリームは全種類制覇したいですね。

お店一押しのフレーバーはこちらの4種。

「シナモンアップルパイ」

「ブルーベリーチーズケーキ」

「バナナスモア」

「メープルベーコン」

初めて聞くフレーバーが多くどれも美味しそう。

サイズは4種類

スモールシングル(税込:360円)

レギュラーシングル(税込:450円)

スモールダブル(税込:620円)

レギュラーダブル(税込:800円)

スモールダブルは日本の女性の方が多く頼まれるそうです。

魅力的なフレーバーが多いのでダブルの人気は納得!

アメリカンなアイス

筆者はスモールダブル(税込:620円)を注文しました。

フレーバーは、アップルシナモンパイとベーコンメープル。

レジで注文と会計を済ますと名前をきかれます。

その後店員さんが丁寧にスクープしてくれます。

アイスができあがるとレジで伝えた名前で呼ばれるのでカウンターに取りに行くセルフスタイル。

店内もテーブル席やカウンターなどが用意されてるので店内で美味しく召し上がれます。

お持ち帰りにも対応していますが持ち合歩きの時間が30分程となっているので、店員さんに確認をお願いいたします。

初めての体験…!

受けっとったアイスクリームは一見普通のアイスクリーム。

ベーコンらしき物は見当たらないです。

一口食べると冷たいベーコン!ピリっとペッパー!そこに甘いバニラベースのアイスクリームにほんのりメープル味。

一口では頭が処理しきれなかったのか2,3口目でようやく理解出来ました。

甘くてしょっぱくて冷たい。。

これは本当に世界初の美味しさだと思います!

横須賀に来た人全員に一度は食べてもらいたい味です。

ハマる人はとことんハマる味。

アップルシナモンはゴロゴロとした林檎にたっぷりのシナモン。

シナモンの香りが強くこれまたアメリカン!な感じです。

シナモンを使ったアイスは何回か食べたことありますがここのシナモンアップルパイは凄い濃い。

食べていただくとわかるのですがとにかく濃くクセになる味。

パイのトッピングもアクセントになっていてパクパク食べれてしまいます。

本当の横須賀観光はもちろん、お出かけの際に是非立ち寄って欲しい美味しいアイスクリームパーラです。

店舗情報

■住所:〒238-00008 神奈川横須賀市大滝町1-9

■I営業時間:12:00~21:00

■定休日:火曜日

※営業日、時間など記載と異なる場合がございますのでご来店時はInstagramなどでご確認ください。

※駐車場はございません。近隣のコインパーキングのご利用をお願いいたします。

