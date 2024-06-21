TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」より、第1話のあらすじと場面カットが公開された。
7月5日24時30分より放送される「Episode 1」ではジョーカーとともに毎夜ゴッサム・シティを暴れ回るハーレイ・クインが、謎の少女・カタナの襲撃を受け監獄に入れられてしまう。収監の半年後、A.R.G.U.S 長官のアマンダはハーレイを気絶させ監獄から連れ出し、ヘリコプターへと乗せる。目を覚ましたハーレイの目の前にいたのは、悪党面のデッドショット、お調子者のナルシスト・クレイフェイス、ズタ袋を被った謎のマッチョマン・ピースメイカー。意味不明な状況下、ハーレイはモニター越しのアマンダから、命がけの極秘ミッションを告げられる。放送に先がけて、オープニング映像も先行公開された。
また、追加キャラクターと彼らを演じるキャストの情報も公開。ネズミと意思疎通ができる元ネズミ駆除業者・ラットキャッチャー役を上田燿司、プライド高き天才マッドサイエンティスト・シンカー役を大塚芳忠、心優しいジューン・ムーンという女性に憑りついた古代の魔女・エンチャントレス役を伊藤静、超人的なスピードとパワーを兼ね揃える怪力ワニ男・キラークロック役を木内太郎が演じる。
ワーナーブラザースジャパンがプロデュースする「異世界スーサイド・スクワッド」は、DCコミックス「スーサイド・スクワッド」をもとにしたオリジナルアニメ。異世界を舞台に、ハーレイ・クインやジョーカーといったおなじみのヴィランたちの活躍を描く。TOKYO MX、BS11で放送される。
TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」
放送情報
TOKYO MX、BS11：2024年7月5日（金）24:30～
配信情報
ABEMA アニメ SPECIAL3 チャンネル：2024年7月5日（金）24:30～
見放題配信
ABEMA、U-NEXT、アニメ放題：2024年7月5日（金）より毎週金曜日25:00～
Prime Video、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu：2024年7月8日（月）より毎週月曜日12:00～
各話レンタル配信
Prime Video、Google TV、music.jp、カンテレドーガ、クランクイン！ビデオ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Lemino：2024年7月8日（月）より毎週月曜日12:00～
J:COM STREAM、milplus、TELASA、iTSCOMオンデマンド：2024年7月9日（火）より毎週火曜日0:00～
スタッフ
監督：長田絵里
シリーズ構成・脚本：長月達平、梅原英司
キャラクターデザイン原案：天野明
キャラクターデザイン：細田直人
音楽：末廣健一郎
オープニングテーマ：布袋寅泰「Another World」
プロデュース：Warner Bros. Japan
アニメーション制作：WIT STUDIO
キャスト
ハーレイ・クイン：永瀬アンナ
ジョーカー：梅原裕一郎
デッドショット：山口令悟
ピースメイカー：子安武人
クレイフェイス：福山潤
キング・シャーク：木村昴
リック・フラッグ：八代拓
カタナ：安済知佳
アマンダ・ウォラー：くじら
フィオネ：上田麗奈
アルドラ：能登麻美子
セシル：福島潤
Suicide Squad and all related characters and elements (c) ＆ TM DC (c)2023 Warner Bros. Japan LLC