金城宗幸・ノ村優介原作による舞台「『ブルーロック』3rd STAGE」のキービジュアルが到着。一部公演でアフタートークが行われることも発表された。

8月9日から12日まで大阪・東大阪市文化創造館Dream House大ホール、8月17日から25日まで東京・シアターHで上演される「『ブルーロック』3rd STAGE」。キービジュアルには今作からの新キャストも登場し、竹中凌平扮する潔世一、草地稜之演じる糸師凛、松田岳演じる士道龍聖、三浦海里演じる氷織羊、宇野結也演じる烏旅人、阿部快征演じる七星虹郎、健人演じる乙夜影汰、遊馬晃祐演じる雪宮剣優が集結した。アフタートークの日程、参加キャストについては本文末のリストで確認を。

金城が原作、ノ村がマンガを担当するマンガ「ブルーロック」は、全国から集められた優秀なストライカー300人が、“青い監獄（ブルーロック）”と呼ばれる施設でさまざまな試練を課せられながら、サッカーの日本代表選手を目指す物語。昨年には舞台化第1弾、今年1月には第2弾が上演された。

舞台「『ブルーロック』3rd STAGE」

日時：2024年8月9日（金）～12日（月・祝）

会場：大阪府 東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール

料金：1万1500円

日時：2024年8月17日（土）～25日（日）

会場：東京都 シアターH

料金：1万1500円

スタッフ

原作：原作・金城宗幸、漫画・ノ村優介「ブルーロック」（講談社『週刊少年マガジン』連載）

脚本・演出：伊勢直弘

制作：Office ENDLESS

主催：舞台『ブルーロック』3rd STAGE製作委員会

キャスト

潔世一：竹中凌平

糸師凛：草地稜之

蜂楽廻：佐藤信長

御影玲王：菊池修司

凪誠士郎：佐藤たかみち

士道龍聖：松田岳

烏旅人：宇野結也

乙夜影汰：健人

雪宮剣優：遊馬晃祐

氷織羊：三浦海里

七星虹郎：阿部快征

蟻生十兵衛：磯野大

時光青志：中林登生

國神錬介：織部典成

千切豹馬：佐伯亮

我牙丸吟：村松洸希

五十嵐栗夢：書川勇輝

絵心甚八：横井翔二郎

ジュリアン・ロキ：上山航平

レオナルド・ルナ 他：土居健蔵

アダム・ブレイク 他：土居健蔵

パブロ・カバソス 他：窪寺直

ダダ・シウバ 他：秋山皓郎

アフタートーク

大阪公演

日程：2024年8月9日（金）18:30公演

出演者：菊池修司（御影玲王役）、佐藤たかみち（凪誠士郎役）、遊馬晃祐（雪宮剣優役）、横井翔二郎（絵心甚八役）



日程：2024年8月10日（土）17:30公演

出演者：竹中凌平（潔世一役）、草地稜之（糸師凛役）、佐藤信長（蜂楽廻役）、松田岳（士道龍聖役）

東京公演

日程：2024年8月21日（水）18:30公演

出演者：宇野結也（烏旅人役）、健人（乙夜影汰役）、織部典成（國神練介役）、佐伯亮（千切豹馬役）



日程：2024年8月22日（木）18:30公演

出演者：三浦海里（氷織羊役）、阿部快征（七星虹郎役）、磯野大（蟻生十兵衛役）、中林登生（時光青志役）

(c)金城宗幸・ノ村優介・講談社/舞台『ブルーロック』3rd STAGE 製作委員会