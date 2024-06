BE:FIRSTの2ndアルバム「2:BE」(トゥービー)が8月28日にリリースされる。

前作「BE:1」から約2年ぶりとなる今回のアルバムには、「Smile Again」「Mainstream」「Masterplan」「Boom Boom Back」「Glorious」「Grow Up」といった既発曲6曲に加え、新曲9曲を収録。DVDまたはBlu-ray付きのLIVE盤、MV盤とCDのみの各仕様がリリースされ、LIVE盤には初のアリーナツアー「BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 "Mainstream"」のうち宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで行われたファイナル公演の模様が、MV盤には収録曲のミュージックビデオが収められる。

BE:FIRST「2:BE」収録内容

CD

・Boom Boom Back

・Smile Again

・Mainstream

・Grow Up

・Glorious

・Masterplan

ほか新曲9曲(全15曲収録)

LIVE盤DVD / Blu-ray

BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 "Mainstream" 2024.2.24 in 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

01. Boom Boom Back

02. Milli-Billi

03. Move On

04. Be Free

05. Moment

06. Softly

07. SOS

08. Don't Wake Me Up feat. BE:FIRST

09. Spin!

10. Salvia

11. Grow Up

12. Smile Again

13. Shining One

14. BF is…

15. Brave Generation

16. Betrayal Game

17. Scream

18. Grateful Pain

19. Kick Start

20. Great Mistakes

21. Bye-Good-Bye

22. Message

23. Mainstream

MV盤DVD / Blu-ray

01. Boom Boom Back -Music Video-

02. Smile Again -Music Video-

03. Mainstream -Music Video-

04. Masterplan -Music Video-

05. Glorious -Special Movie-

ほか新曲ミュージックビデオも収録予定