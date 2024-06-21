日本ハム・山﨑福也 (C)Kyodo News

◆ ファン投票は6月23日まで！

　日本野球機構（NPB）は21日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。

　5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

604,798票　山﨑福也（日本ハム）

290,803票　佐々木朗希（ロッテ）

231,588票　宮城大弥（オリックス）

＜中継ぎ投手＞

652,172票　河野竜生（日本ハム）

274,408票　松本裕樹（ソフトバン）

263,550票　Ａ.マチャド（オリックス）

＜抑え投手＞

849,418票　田中正義（日本ハム）

367,168票　則本昂大（楽天）

262,920票　R.オスナ（ソフトバンク）

＜捕手＞

896,994票　田宮裕涼（日本ハム）

365,943票　森友哉（オリックス）

314,234票　甲斐拓也（ソフトバンク）

＜一塁手＞

806,184票　A.マルティネス（日本ハム）

379,470票　山川穂高（ソフトバンク）

338,711票　N.ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

561,287票　上川畑大悟（日本ハム）

408,726票　外崎修汰（西武）

304,580票　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

850,083票　郡司裕也（日本ハム）

391,764票　宗佑磨（オリックス）

331,845票　栗原陵矢（ソフトバンク）

＜遊撃手＞

557,670票　水野達稀（日本ハム）

463,583票　紅林弘太郎（オリックス）

457,990票　源田壮亮（西武）

＜外野手＞

1,105,735票　万波中正（日本ハム）

723,173票　近藤健介（ソフトバンク）

670,607票　柳田悠岐（ソフトバンク）

644,684票　松本剛（日本ハム）

460,013票　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

527,664票　中村剛也（西武）

335,355票　G.ポランコ（ロッテ）

300,279票　Ｆ.レイエス（日本ハム）

◆ セ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

373,871票　才木浩人（阪神）

191,019票　東克樹（DeNA）

153,185票　吉村貢司郎（ヤクルト）

＜中継ぎ投手＞

427,700票　岩崎優（阪神）

295,252票　西舘勇陽（巨人）

220,168票　森原康平（DeNA）

＜抑え投手＞

739,930票　Ｒ.マルティネス（中日）

290,923票　栗林良吏（広島）

222,445票　Ｊ.ゲラ（阪神）

＜捕手＞

480,668票　山本祐大（DeNA）

360,968票　中村悠平（ヤクルト）

259,017票　坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

678,687票　岡本和真（巨人）

372,298票　中田翔（中日）

319,114票　Ｊ.オスナ（ヤクルト）

＜二塁手＞

507,813票　牧秀悟（DeNA）

437,172票　中野拓夢（阪神）

339,175票　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

819,800票　村上宗隆（ヤクルト）

308,312票　坂本勇人（巨人）

268,316票　宮﨑敏郎（DeNA）

＜遊撃手＞

499,753票　長岡秀樹（ヤクルト）

459,926票　村松開人（中日）

342,598票　小園海斗（広島）

＜外野手＞

772,159票　近本光司（阪神）

723,275票　細川成也（中日）

548,166票　筒香嘉智（DeNA）

499,369票　Ｄ.サンタナ（ヤクルト）

429,636票　森下翔太（阪神）