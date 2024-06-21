◆ ファン投票は6月23日まで！
日本野球機構（NPB）は21日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
604,798票 山﨑福也（日本ハム）
290,803票 佐々木朗希（ロッテ）
231,588票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
652,172票 河野竜生（日本ハム）
274,408票 松本裕樹（ソフトバン）
263,550票 Ａ.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
849,418票 田中正義（日本ハム）
367,168票 則本昂大（楽天）
262,920票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
896,994票 田宮裕涼（日本ハム）
365,943票 森友哉（オリックス）
314,234票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
806,184票 A.マルティネス（日本ハム）
379,470票 山川穂高（ソフトバンク）
338,711票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
561,287票 上川畑大悟（日本ハム）
408,726票 外崎修汰（西武）
304,580票 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
850,083票 郡司裕也（日本ハム）
391,764票 宗佑磨（オリックス）
331,845票 栗原陵矢（ソフトバンク）
＜遊撃手＞
557,670票 水野達稀（日本ハム）
463,583票 紅林弘太郎（オリックス）
457,990票 源田壮亮（西武）
＜外野手＞
1,105,735票 万波中正（日本ハム）
723,173票 近藤健介（ソフトバンク）
670,607票 柳田悠岐（ソフトバンク）
644,684票 松本剛（日本ハム）
460,013票 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
527,664票 中村剛也（西武）
335,355票 G.ポランコ（ロッテ）
300,279票 Ｆ.レイエス（日本ハム）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
373,871票 才木浩人（阪神）
191,019票 東克樹（DeNA）
153,185票 吉村貢司郎（ヤクルト）
＜中継ぎ投手＞
427,700票 岩崎優（阪神）
295,252票 西舘勇陽（巨人）
220,168票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
739,930票 Ｒ.マルティネス（中日）
290,923票 栗林良吏（広島）
222,445票 Ｊ.ゲラ（阪神）
＜捕手＞
480,668票 山本祐大（DeNA）
360,968票 中村悠平（ヤクルト）
259,017票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
678,687票 岡本和真（巨人）
372,298票 中田翔（中日）
319,114票 Ｊ.オスナ（ヤクルト）
＜二塁手＞
507,813票 牧秀悟（DeNA）
437,172票 中野拓夢（阪神）
339,175票 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
819,800票 村上宗隆（ヤクルト）
308,312票 坂本勇人（巨人）
268,316票 宮﨑敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
499,753票 長岡秀樹（ヤクルト）
459,926票 村松開人（中日）
342,598票 小園海斗（広島）
＜外野手＞
772,159票 近本光司（阪神）
723,275票 細川成也（中日）
548,166票 筒香嘉智（DeNA）
499,369票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
429,636票 森下翔太（阪神）