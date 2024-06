森口博子が8月7日にリリースするカバーアルバム「ANISON COVERS 2」のコラボアーティストが発表された。

「ANISON COVERS 2」は、“大人のためのアニソンカバーアルバム”をコンセプトとした作品の第2弾。2023年にリリースされ、好評を博した「ANISON COVERS」の続編にあたるアルバムで、通常盤ジャケットで森口が34年ぶりのビキニ姿を披露するなど、今作も発売前から大きな話題になっている。

収録曲は1980年代から1990年代にかけて発表されたアニソンの名曲が中心。「想い出がいっぱい」にはギタリスト、音楽プロデューサーとして活躍する鳥山雄司と元カシオペアのドラマー神保彰、「おジャ魔女カーニバル!!」にはイベントやテレビ番組で森口と多数共演しているももいろクローバーZの百田夏菜子が参加する。さらに「ゆめいっぱい」ではチェリスト・柏木広樹、「ブルーウォーター」ではアコーディオン奏者・田ノ岡三郎が演奏。「STILL LOVE HER(失われた風景)」ではこの曲のオリジナルアーティストであるTM NETWORKのメンバーで、森口と親交の深い木根尚登とのコラボが実現した。

また、アルバムの購入特典も発表された。対象店舗にて「ANISON COVERS 2」を購入すると、「大人のための⁉ブロマイド」がランダムで1枚配布される。「大人のための⁉ブロマイドは全3種で、そのうち1枚はビキニの写真だ。対象店舗は後日特設サイトにて発表される。

さらに「ANISON COVERS 2」の発売を記念し、8月6日~19日に東京・タワーレコード新宿店、大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店にて「大人のための⁉パネル展♡」が開催されることが決定。開催期間中、タワーレコード新宿店と大阪・ジョーシン日本橋店2Fディスクピアではビキニ姿の森口の等身大パネルが展示される。対象店舗でアルバムを購入した人に抽選で展示パネルをプレゼントする企画、特別レシート対象店舗での購入者に森口の直筆サインとコメントが印字されたレシートが発行される施策も行われる。

森口博子「ANISON COVERS 2」収録内容

CD

01. 想い出がいっぱい / with 鳥山雄司&神保彰(「みゆき」エンディングテーマ)

02. 微笑みの爆弾(「幽☆遊☆白書」オープニングテーマ)

03. おジャ魔女カーニバル!! / with 百田夏菜子(ももいろクローバーZ)(「おジャ魔女どれみ」オープニングテーマ)

04. 鳥の詩(「AIR」オープニングテーマ)

05. ゆめいっぱい / with 鳥山雄司&柏木広樹(「ちびまる子ちゃん」オープニングテーマ)

06. YOU GET TO BURNING(「機動戦艦ナデシコ」オープニングテーマ)

07. プラチナ(「カードキャプターさくら」オープニングテーマ)

08. BE FREE(「鎧伝サムライトルーパー」エンディングテーマ)

09. ブルーウォーター/ with 田ノ岡三郎(「ふしぎの海のナディア」オープニングテーマ)

10. STILL LOVE HER(失われた風景) / with 木根尚登(TM NETWORK)(「シティーハンター2」エンディングテーマ)

初回限定盤付属Blu-ray

・「想い出がいっぱい / with 鳥山雄司&神保彰」Music Video

・「想い出がいっぱい / with 鳥山雄司&神保彰」Making of Music Video