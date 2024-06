Kroi、新アルバムよりリード曲「Green Flash」MV公開

Kroiが、6月19日にリリースした3枚目のアルバムとなる『Unspoiled』よりリードトラック「Green Flash」のミュージックビデオを公開した。

関連記事:Kroiが語る、アニメシリーズ『SAND LAND』主題歌に隠された想い

今回のMVはディレクターにKirk Wolfを迎えて制作。内田怜央は赤の衣装を身に纏い今までのKroiには見られなかった印象的な姿となっている。本編ではメンバーの演奏シーンと共に、内田がバイクで疾走し、ダンサーが踊るスピード感のあるミュージックビデオとなっている。

さらに、アルバムのリリースを記念して6月22日に横浜赤レンガ倉庫で開催される大型野外フリーライブ「Departure」の模様を全編YouTubeにて生配信することが決定した。生配信ではライブ前に過去のMusic VideoやLive映像を編成した事前番組を放送予定。この配信を見るだけで、これまでと今のKroiを知ることができる充実した内容に仕上がっている。

<番組情報>

「Kroi Free Live "Departure" at 横浜赤レンガ倉庫」

2024年6月22日(土)赤レンガ倉庫 イベント広場

https://www.yokohama-akarenga.jp

開場17:30 開演19:00

Kroi Free Live "Departure"生配信リンク

https://youtube.com/live/JhRrMGGoV50

本配信時間:19:00/事前特番:17:30より配信スタート

<リリース情報>

Kroi

3rd Album『Unspoiled』

HPリンク https://kroi.net/unspoiled/

予約リンク https://lnk.to/Unspoiled_AL

発売日:6月19日(水)

CD+LIVE Blu-ray「Kroi Live at 日本武道館」/ PCCA-6293 / 税込6050円

CD+LIVE DVD「Kroi Live at 日本武道館」 / PCCA-6294 / 税込6050円

CD Only / PCCA-6295 / 税込3080円

=収録曲=

1. Stellar

2. Psychokinesis

3. Sundown (Interlude)

4. Green Flash

5. Signal

6. GAS

7. Hyper(TVアニメ「アンダーニンジャ」オープニングテーマ)

8. Amber(「ダイドーブレンド」ブランドCMソング)※5月29日先行配信スタート

9. PULSE

10. Sesame(TVアニメ「ぶっちぎり?!」オープニングテーマ)

11. Water Carrier(スターオリジナルシリーズ『SAND LAND: THE SERIES』オープニングテーマ)

12. papaya

13. 風来

14. 明滅

[LIVE DVD/Blu-ray収録曲]

01. Fire Brain

02. Drippin' Desert

03. shift command

04. 夜明け

05. Mr. Foundation

06. Sesame

07. Monster Play

08. Page

09. Hyper

10. 侵攻

11. Astral Sonar

12. Never Ending Story

13. risk

14. 帰路

15. Pixie

16. Network

17. selva

18. HORN

19. WATAGUMO

20. Shincha

21. Juden

22. Balmy Life

23. Polyester

[LIVE DVD/Blu-ray特典映像]

Behind the Scenes of ”Kroi Live at 日本武道館”

<ライブ情報>

Kroi Live Tour 2024「Unspoil」

2024年8月23日(金)KT Zepp Yokohama 開場:18:00 開演:19:00

2024年8月29日(木)Zepp Nagoya 開場:18:00 開演:19:00

2024年8月31日(土)Zepp Fukuoka 開場:17:00 開演:18:00

2024年9月1日(日)BLUE LIVE HIROSHIMA 開場:16:30 開演:17:30

2024年9月6日(金)仙台PIT 開場:18:00 開演:19:00

2024年9月8日(日)Zepp Sapporo 開場:16:30 開演:17:30

2024年9月12日(木)Zepp Osaka Bayside 開場:18:00 開演:19:00

<追加>2024年9月13日(金)Zepp Osaka Bayside 開場:18:00 開演:19:00

2024年9月15日(日)香川festhalle 開場:17:00 開演:17:30

2024年9月21日(土)新潟LOTS 開場:17:15 開演:18:00

2024年9月26日(木)Zepp Divercity Tokyo 開場:18:00 開演:19:00

<追加>2024年9月27日(金)Zepp Divercity Tokyo 開場:18:00 開演:19:00

https://kroi.net/tour2024/

Kroi HP:https://kroi.net

ECサイト:https://store.kroi.net