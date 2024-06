SCANDAL「LUMINOUS」ツアーでの気づき TOMOMI「私たちの音楽やMCの言葉ひとつで、もしかしたら日々の何かを一瞬でも明るくできるかもしれない」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月17日(月)の配信では、4月2日(火)から5月25日(土)まで開催された「SCANDAL TOUR 2024 “LUMINOUS”」を振り返りました。HARUNA:今回は「ルミナス フリカエリマス!」をお届けします。ようやく「ツアー振り返り」ができるようになりました。4月からスタートしたツアーが5月末に終わりまして……。2ヵ月間、ライブの感想はたくさんいただいていたんですけど、ツアーが終わるのを待ってから話そうということで、メールがたくさん溜まっています! 今回はツアーを振り返りながら、私たちの感想も話していきたいと思います。TOMOMI:今回のツアーでは、友達に教えてもらってライブに来てくれた人が多かったみたいで意外やった。RINA:最近はそういう人が増えてきたんかもね。TOMOMI:その友達に感謝。HARUNA:あと、ライブが初めてっていう人も多かったね。TOMOMI:ライブの体感で多かった気がする。DMとかでも「初めて行きました」っていう人が多かった気がするし、それって私たちのことを伝えてくれる人がいるからこそって思う。テレビとかに出たりするバンドでもないからね、たまたま出会うのって難しいじゃん。HARUNA:そうだね。TOMOMI:探してくれて、見つけてくれて、本当に嬉しい。ありがとう!RINA:年々さ、ツアー1回1回の重みがよくも悪くも増してきてるやん。1回も失敗できひんみたいな気持ちもあるし、それだけ大切に(ツアーを)回っているし。だから、“届いている実感”を得ることって、これから続けていくうえでめっちゃ大事なんよね。HARUNA;大事大事。TOMOMI:とにかく、今回2ヵ月のツアーは楽しかった!MAMI:楽しかった!RINA:やりがいがあったツアーだったね。TOMOMI:「47(47都道府県ツアー)」ぶりに行った地方もけっこう多かったけど、そこもソールドアウトになったりしていて。これって普通のことじゃないなあって思った。それと、いっぱい食べましたね。RINA:おいしかったね~。HARUNA:ファイナルのMCでもそんな話をしたね。TOMOMI:各地で食べすぎました。HARUNA:それが楽しみっていうか、ツアーの醍醐味だからさ。TOMOMI:あと、ツアー中に忘れられないことが1個あって。HARUNA:うん。TOMOMI:金沢の公演でね、能登地震の話をしたときに、客席で「家が流された」ってすごい明るい声が飛んできてね。絶対に大変だったはずなんよ。そんななか、ライブに来るっていう選択をしてくれたことが嬉しかった。「たいしたことが何も言えなかったな」って、終わったあとずっと考えたりしたんだけど、やっぱりいろんな思いを抱えて来てくれている人がいるわけで。いろんな規模のライブハウスを回ったけど、来てくれた人の数だけそれぞれの人生があるなって。私たちの音楽やMCの言葉ひとつで、もしかしたら日々の何かを一瞬でも明るくできるかもしれないなあって思うとね、一言一言を大切にしないといけないなって、改めて思った日だった。来てくれたのも嬉しかったし、あえて明るく言ってくれたのも心にグッときちゃった。「大変ななかでありがとうございました」ってあらためて言いたいね。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056