乃木坂46賀喜遥香「新しくできたTシャツだ！」ライブ初参加のリスナーが購入した“乃木坂46グッズ”に感激！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。6月13日(木)の放送には、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。乃木坂46のライブに初参加するリスナーと電話をつないで、ライブの話題で盛り上がりました。

――リスナーが話したいこと

「先日、人生で初めてクレジットカードでお買い物をしました! それは『真夏の全国ツアー 2024』の神宮(東京公演)1日目のチケットです! 小5の頃から好きだった乃木坂46のライブに初参戦するということで、今から舞いあがっています!」(18歳)

――「いろいろグッズを持ってライブを楽しんでね!」

賀喜:うれしい~! ありがとうございます! それでは直接電話をして、お話を聞いちゃいたいと思います。もしもーし! 乃木坂46の賀喜遥香です!

リスナー:もしもし! 緊張しちゃって震えています……。

賀喜:本当!? メッセージありがとうございます! いま何年生ですか?

リスナー:大学1年生になりました。

賀喜:おめでとう! 大学では何の勉強をしているんですか?

リスナー:主に歴史を学んでいます。社会の先生になりたいので、その勉強をしています。

賀喜:かっこいい!“小5の頃から好き”っていうことは……もう9年くらい?

リスナー:そうです!

賀喜:ありがとう! 推しはいますか?

リスナー:中学1年生ぐらいまでは、衛藤美彩(えとう・みさ)さんを推していました。それで、美彩先輩が卒業する前後ぐらいに4期生が加入してきて、「乃木坂工事中」(テレビ東京系)で初めて遥香先生を見てからは、ずっと遥香先生が大好きです!

賀喜:えー!? うれしい!! 私、「乃木坂工事中」のコーナーで美彩先輩に紹介してもらったもん!

リスナー:懐かしいです!

賀喜:それで初ライブなんだよね? そのチケットを買うために、初めてクレジットカードを使ってお買い物してくれたんだ!

リスナー:そうです! あと、グッズをいっぱい買うのに便利かなと思って。

賀喜:買ってみたグッズはある?

リスナー:神宮公演までグッズが待てなくて、一次販売の大阪公演のグッズを頼んじゃいました!

賀喜:買ってくれていた(笑)! 何を買ったの?

リスナー:もちろん、遥香先生の推しメンタオルと……。

賀喜:やった~!

リスナー:サイリウムを持っていなかったので2本買いました! あと、遥香先生が着ていた丈の短いTシャツも。

賀喜:新しくできたTシャツだ! うれしい! いろいろ持ってライブを楽しんでね! ライブで“この曲が聴きたい”“このダンスが見たい”っていうのはある?

リスナー:遥香先生のセンター曲が聴きたくて、タオルを回したり、遥香先生の煽りを聞いて一緒に盛り上がりたいです!

賀喜:やりたいなー! 神宮公演だから「神宮~!」って叫びたい! 今日は電話してくれてありがとう。神宮で会おうね~!

リスナー:ありがとうございました!

――ここで「好きというのはロックだぜ!」をオンエア♪

賀喜:お届けしているのは、乃木坂46で「好きというのはロックだぜ!」です。この曲は間奏とか“Woh oh oh oh oh~♪”のところで、ファンの方に「みんなで回しましょう!」と言って、タオルを回すところがあって、リスナーちゃんが「タオルを買ってくれた」って言っていたから“一緒に回したいな”と思って流しました! 2年前の夏の曲です。

もう2年前か~、当時のこと(真夏の全国ツアー2022)はめっちゃ覚えていますね。「1発目~! 神宮いくぞ~!」って、震えながら言っていました(笑)。今年はどうなるかな? まずは京セラドーム大阪から始まりますので、頑張りたいと思います!

