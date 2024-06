アニメ「KING OF PRISM」シリーズ最新作「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の第2弾ムビチケカードが、明日6月21日より上映劇場とメイジャー通販、ムービーウォーカーストア通販サイトで販売される。第2弾ムビチケカードには特典として「8周年記念み~んなの∞(むげん)ラブ♥ショット 選べるビジュアルカード」が1枚付属する。

「8周年記念み~んなの∞(むげん)ラブ♥ショット 選べるビジュアルカード」には、新たに公開された描き下ろしCGビジュアルを使用。シンたちSePTENTRIONに加え、シンの魂に封印されていたプリズムの使者・シャインを含めた8人が、ファンへの感謝を込めて“∞ラブ♥ポーズ”を披露している。さらに特典付きの第2弾ムビチケカード8種類を同時購入すると、「み~んなの∞ラブ♥ショット収納台紙」も手に入る。特典はなくなり次第終了のためご注意を。

同時にムビチケオンライン券も販売開始。購入時にビジュアルを使用した第2弾オリジナルスマホ壁紙がもらえるほか、鑑賞後には週替わりで全4種のムビチケデジタルカードが手に入る。

劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」は8月16日公開。2019年に劇場公開およびテレビ放送された「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」に新規パートを加え、再構成して届けられる。監督は菱田正和が務める。

(c)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/KING OF PRISM Project