7月3日放送のフジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」にINI、aespa、東方神起、TREASURE、NEWS、Little Glee Monsterらが出演する。

「週刊ナイナイミュージック」はナインティナインの岡村隆史が“記者”、矢部浩之が“編集長”として、週刊雑誌のように音楽トレンドを発信していく番組。今回は放送当日が岡村の54歳の誕生日であることにちなみ、豪華ゲストを招いたバースデーパーティとして番組初の生放送を実施する。

バースデーパーティの会場となるのは音楽特番「2024FNS歌謡祭 夏」放送直後のスタジオ。ゲストにはナインティナインがオーディションの司会を務めたことでデビュー前から親交のあるINIをはじめ豪華な6組が登場する。放送当日に日本デビューを果たすaespaは、これがフジテレビの音楽番組初出演となり、日本デビュー曲「Hot Mess」をテレビ初披露する。

フジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」

2024年7月3日(水)23:15~23:55

<出演者>

MC:ナインティナイン

ゲスト:INI / aespa / 東方神起 / TREASURE / NEWS / Little Glee Monster / and more