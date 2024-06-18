7月13～15日に茨城・国営ひたち海浜公園で行われる音楽フェス「LuckyFes'24」のタイムテーブルが公開された。

「LuckyFes」は「音楽のクロスオーバー」をコンセプトに掲げ、LuckyFMの番組と連動しながら多種多様なジャンルの音楽を届けるフェス。開催3年目となる今年は日本以外のアジアのアーティストも出演し、音楽のクロスオーバーをより楽しめるラインナップになっている。さらに「アジア最大のテーマパーク型フェス」を目指し、昨年から1つ増やした全4ステージでライブが行われる。

レバレジーズpresents RAINBOW STAGEではウルフルズが13日公演、Novelbrightが14日公演、NEWSが15日公演、ヤクルトpresents WING STAGEでは石井竜也 with 杏里が13日公演、KREVAが14日公演、Da-iCEが15日公演のトリを務める。またタイムテーブルの公開と併せ、追加出演アーティストとしてケプラ、高橋優、藤巻亮太、IVVYが新たにラインナップされた。

なお、安心安全を原則とする「LuckyFes'24」では、熱中症対策の観点から、前方エリアを毎回入れ替え制とすることを決定。前方エリア優先入場券は6月22日10:00より「いばチケ」で販売される。詳細は「LuckyFes'24」のオフィシャルサイトにて確認を。

LuckyFes'24

2024年7月13日（土）茨城県 国営ひたち海浜公園

＜出演者＞

AMEFURASSHI with RAM RIDER / ALI / 石井竜也 with 杏里 / ウルフルズ / 大塚愛 / 加藤ミリヤ / 氣志團 / クラウド・ルー（盧廣仲） / THE PRIMALS / The Wasabies / J-JUN / 私立恵比寿中学 / 水曜日のカンパネラ / SUPER★DRAGON / SCANDAL / すりぃ / 7ORDER / Chillies special guest MORISAKI WIN / デラックス×デラックス / 冨岡愛 / Night Tempo with FANCYLABO / ばってん少女隊 / ハルカミライ / 一青窈 / FLOW / 森高千里 / yama / 燐舞曲 / Ashley （オープニングアクト）



ドコモCSpresents Lucky Space

Groove Nomad Orchestra / 佐咲紗花 / The Wasabies / 根本凪 / ひとりスキップカウズ（イマヤス） / マシコタツロウ special guest 加藤里保菜 / REBOUND / おとじゃくし （オープニングアクト）



2024年7月14日（日）茨城県 国営ひたち海浜公園

＜出演者＞

相川七瀬 / Aile The Shota / 打首獄門同好会 / Xdinary Heroes / XY / 岡崎体育 / KREVA / ケプラ / ゴールデンボンバー / SILENT SIREN / THE BACK HORN / The BONEZ / JY（KARA） / Jams Collection / SKRYU / 竹原ピストル / 超ときめき♡宣伝部 / t-Ace / 西川貴教 / Novelbright / ハラミちゃん / FUNKY MONKEY BΛBY'S / 藤巻亮太 / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / MUCC / Mega Shinnosuke / Roselia / ちたへんりー （オープニングアクト）



ドコモCSpresents Lucky Space

磯山純 / イバラッパー a.k.a イバラキング / 京太朗と晴彦 / つじりお / DJ SEIRA / DJ YU-KI



2024年7月15日（月・祝）茨城県 国営ひたち海浜公園

＜出演者＞

新しい学校のリーダーズ / 石崎ひゅーい / Ink Waruntorn / edhiii boi / n.SSign / KISS OF LIFE / CANDY TUNE / KOTORI / Conton Candy / Chevon / シャイトープ / Juice=Juice / 四星球 / 杉山清貴&オメガトライブ / Da-iCE / 高嶺のなでしこ / 高橋優 / TETORA / Def Tech / トンボコープ / NEWS / Novel Core / FRUITS ZIPPER / bokula. / ヤングスキニー / RAISE A SUILEN / ROTTENGRAFFTY / IVVY （オープニングアクト） / ジョナゴールド （オープニングアクト）



ドコモCSpresents Lucky Space

Idol to LuckyFes（Palette Parade、さよならステイチューン、アイオケ、メイビーME） / 安達勇人 / 宇宙まお / クリトリック・リス / KEN EBISAWA / HIKKA