名香智子「マダム・ジョーカー」の29巻が、本日6月17日に発売。新刊発売を記念した電子版割引キャンペーンなどがスタートした。

JOUR(双葉社)で連載中の「マダム・ジョーカー」は財産や美貌、かわいい子供たちといったすべてを持つ未亡人・月光寺蘭子が、さまざまなトラブルを解決していくさまを描いた物語。29巻にはひなびた温泉旅館が舞台のエピソード「狐の恩返し」含む4編に加え、名香が2023年4月にJOURで発表したコミックエッセイ「大腸癌になりました」が収録されている。JOUR編集部の公式X(旧Twitter)では、名香の直筆サイン入りの29巻を抽選で3人にプレゼントするキャンペーンを実施中。応募は7月1日16時まで受け付ける。

各電子書籍ストアでは、6月30日まで割引キャンペーンを実施中。「マダム・ジョーカー」の1巻から15巻までが半額、16巻から25巻までが30%オフで購入できるほか、「DOUBT!」「ほれ薬春一番」「ころばぬ魔法の杖」「松竹梅走る!!」「ルシンダ」が半額となる。「Best of 名香智子」の2巻から6巻、「名香智子コレクション」の2巻から10巻、「ミステリー名作選集」の2巻と3巻の価格が30%オフに。「Best of 名香智子」「名香智子コレクション」「ミステリー名作選集」の1巻はいずれも半額で販売される。また「マダム・ジョーカー」1巻から5巻と「Best of 名香智子」「名香智子コレクション」「ミステリー名作選集」の1巻は無料でストリーミングすることも可能だ。

Kindleでは本日限定で「マダム・ジョーカー」の1巻から5巻の購入価格が20円となる。明日6月18日から30日にかけては「マダム・ジョーカー」の1巻から5巻、「Best of 名香智子」「名香智子コレクション」「ミステリー名作選集」の価格が100円に。なお、7月31日まで「マダム・ジョーカー」の1巻から20巻がKindleUnlimitedのラインナップに追加される。