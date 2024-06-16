TVアニメ「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？」の本PVが解禁に。また放送前応援イラスト企画の第1弾として、「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？」のコミカライズを手がけるありかんのイラストも公開された。

7月13日よりTOKYO MX、BS朝日、関西テレビほかにて放送される「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？」。本PVにはUnlucky Morpheusが歌うオープニングテーマ「世界輪廻」も使用されている。

TVアニメ「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？」

放送情報

TOKYO MX：2024年7月13日（土）より毎週土曜日22:30～

BS朝日：2024年7月14日（日）より毎週日曜日23:00～

関西テレビ：2024年7月14日（日）より毎週日曜日25:59～

AT-X：2024年7月16日（火）より毎週火曜日20:30～ ※リピート放送あり

配信情報

見放題

dアニメストア：2024年7月13日（土）22:30～先行配信

Prime Video、Netflix、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題、DMM TV、J:COM STREAM、milplus、TELASA、バンダイチャンネル、Hulu、Lemino、FOD：2024年7月17日（水）より毎週水曜日0:00～順次配信開始

都度課金

Google Play/YouTube、Rakuten TV、HAPPY!動画、クランクイン！ビデオ、iTSCOM オンデマンド、OnGen ムービー、ムービーフル Plus：2024年7月17日（水）より毎週水曜日0:00～順次配信開始

スタッフ

原作：細音啓「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？」（MF文庫J）

キャラクター原案：neco、ありかん

監督：南川達馬

シリーズ構成：杉澤悟

キャラクターデザイン：加藤裕美

音響制作：マジックカプセル

音響監督：明田川仁

音楽：Akiyoshi Yasuda

音楽制作：ファブトーン

プロデュース：ドリームシフト

アニメーション制作：project No.9

キャスト

カイ：千葉翔也

リンネ：市ノ瀬加那

ジャンヌ：白石晴香

花琳：Lynn

レーレーン：菱川花菜

アシュラン：山下誠一郎

サキ：鈴代紗弓

(c)2024 細音啓/KADOKAWA/なぜ僕製作委員会