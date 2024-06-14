はまじあき原作による舞台「LIVE STAGE『ぼっち・ざ・ろっく！』2024 PART I STARRY / PART II 秀華祭」の第1弾キービジュアルが公開された。

同タイトルは2023年8月に上演された「LIVE STAGE『ぼっち・ざ・ろっく！』」の再演と続編となる舞台。9月に東京・THEATER MILANO-Zaで上映され、前回から引き続き、後藤ひとり役で守乃まも、伊地知虹夏役で大竹美希、山田リョウ役で小山内花凜、喜多郁代役で大森未来衣が出演する。なお「LIVE STAGE『ぼっち・ざ・ろっく！』」のBlu-ray / DVDに封入されている最速先行抽選販売申込券によるチケット申し込みは6月17日まで。オフィシャル先行は6月22日より行われる。

「LIVE STAGE『ぼっち・ざ・ろっく！』PART I STARRY / PARTII 秀華祭」

公演期間：2024年9月7日（土）～9月23日（月・祝）

会場：東京都 THEATER MILANO-Za

スタッフ

原作：はまじあき「ぼっち・ざ・ろっく！」（芳文社「まんがタイムきららMAX」連載中）／TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」

脚本・演出：山崎彬

美術：竹邊奈津子

照明：勝本英志（Lighting Lab）

音響：中島聡（ALMIGHTY）

映像：森すみれ、荒川ヒロキ

振付：浅野康之

衣裳：木村春子

ヘアメイク：糸川智文（STRINGS）

音楽監督：楠瀬拓哉（OVERCOME MUSIC）

音楽コーディネート：Kuboty

ローディーテクニシャン：チームアクティブ

小道具：羽鳥健一

演出助手：藤嶋恵

舞台監督： 仲里良

宣伝美術：橋本悟（threelight）

主催：LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」製作委員会

キャスト

後藤ひとり：守乃まも

伊地知虹夏：大竹美希

山田リョウ：小山内花凜

喜多郁代：大森未来衣

伊地知星歌：河内美里

PAさん：堀春菜

廣井きくり：月川玲

岩下志麻：未結奈

ギタ男：ピーターピーター

ファン1号：山崎里彩

ファン2号：園田光

後藤直樹／吉田銀次郎：野田裕貴（梅棒）

後藤美智代／清水イライザ：斉藤瑞季

後藤ふたり：岡菜々美／津久井有咲（Wキャスト）

(c)はまじあき／芳文社・アニプレックス (c)LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」製作委員会