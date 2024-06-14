「ツタロックDIG LIVE Vol.15」第二弾でカネヨリマサル、プッシュプルポットら

2024年8月7日（水）、Spotify O-EASTにて開催される「ツタロックDIG LIVE Vol.15」の出演者第二弾が発表された。

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今回発表されたのは、Atomic Skipper、カネヨリマサル、プッシュプルポットの3組。すでに発表されていた、オレンジスパイニクラブ、cherie、ジ・エンプティ、シンガーズハイと合わせて7組が発表された形となる。

また、チケットの第二次先行販売が開始されている。

＜ライブ情報＞

ツタロックDIG LIVE Vol.15

2024年8月7日（水）Spotify O-EAST

料金：4900円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）

開場/開演/終演：12:30/13:30/20:40 ※変更可能性あり

主催・企画：CCCミュージックラボ（株）

制作：株式会社シブヤテレビジョン

協力：Rolling Stone Japan

問い合わせ：03-5458-4681 (Spotify O-EAST)

第二次先行 (抽選)【6月14日18時~ 6月26日23時 59分】

専用URL：https://eplus.jp/tsutarock/

公式HP：https://cccmusiclab.com/tsutarockdig15

X：https://twitter.com/tsutarocklive　@tsutarocklive

Instagram：https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/