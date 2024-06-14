「ツタロックDIG LIVE Vol.15」第二弾でカネヨリマサル、プッシュプルポットら

2024年8月7日（水）、Spotify O-EASTにて開催される「ツタロックDIG LIVE Vol.15」の出演者第二弾が発表された。
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今回発表されたのは、Atomic Skipper、カネヨリマサル、プッシュプルポットの3組。すでに発表されていた、オレンジスパイニクラブ、cherie、ジ・エンプティ、シンガーズハイと合わせて7組が発表された形となる。
また、チケットの第二次先行販売が開始されている。
＜ライブ情報＞
ツタロックDIG LIVE Vol.15
2024年8月7日（水）Spotify O-EAST
料金：4900円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）
開場/開演/終演：12:30/13:30/20:40 ※変更可能性あり
主催・企画：CCCミュージックラボ（株）
制作：株式会社シブヤテレビジョン
協力：Rolling Stone Japan
問い合わせ：03-5458-4681 (Spotify O-EAST)
第二次先行 (抽選)【6月14日18時~ 6月26日23時 59分】
専用URL：https://eplus.jp/tsutarock/
公式HP：https://cccmusiclab.com/tsutarockdig15
X：https://twitter.com/tsutarocklive @tsutarocklive
Instagram：https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/