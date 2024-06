「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」や「Free!」シリーズなど13作品の特集上映「夏のアニメ三昧 2024」が、7月19日より東京・下北沢トリウッドで開催される。

下北沢トリウッドで定期的に行われている「アニメ三昧」だが、今回はスポーツがテーマに。「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」「劇場版ツルネ -はじまりの一射-」「映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-」「劇場版 Free! -Timeless Medley- 絆」「劇場版 Free! -Timeless Medley- 約束」「特別版 Free!-Take Your Marks-」「劇場版 Free!-Road to the World-夢」「劇場版 Free!-the Final Stroke-」前後編が週替わりで上映される。また「SAND LAND」「きみの声をとどけたい」「クラメルカガリ」「クラユカバ」も上映作品としてラインナップされた。

「夏のアニメ三昧 2024」

日程:2024年7月19日(金)~ ※火曜定休

場所:東京都 下北沢トリウッド

「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」

上映期間:2024年7月19日(金)~8月8日(木)

「劇場版ツルネ -はじまりの一射-」

上映期間:2024年8月2日(金)~8日(木)

「映画 ハイ☆スピード! -Free! Starting Days-」

上映期間:2024年8月2日(金)~8日(木)

「劇場版 Free! -Timeless Medley- 絆」

上映期間:2024年8月9日(金)~15日(木)

「劇場版 Free! -Timeless Medley- 約束」

上映期間:2024年 8月9日(金)~15日(木)

「特別版 Free! - Take Your Marks -」

上映期間:2024年8月9日(金)~15日(木)

「劇場版 Free! - Road to the World 夢」

上映期間:2024年8月9日(金)~15日(木)

「劇場版 Free! the Final Stroke」前編

上映期間:2024年8月16日(金)~22日(木)

「劇場版 Free! the Final Stroke」後編

上映期間:2024年8月16日(金)~22日(木)

「SAND LAND」

上映期間:2024年7月19日(金)~8月1日(木)

「きみの声をとどけたい」

上映期間:2024年8月2日(金)~8日(木)

「クラメルカガリ」「クラユカバ」

上映期間:2024年8月23日(金)~9月5日(木)