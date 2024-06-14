橋本悠原作によるTVアニメ「2.5次元の誘惑（リリサ）」の“第2弾キービジュアル（school uniform ver）”と第2弾PVが公開された。

“第2弾キービジュアル（school uniform ver）”は、先日公開された第2弾キービジュアルでコスプレ姿だったリリサ、美花莉、ノノア（乃愛）、アリアの衣装が制服姿に変わったもの。それぞれのキービジュアルを並べることで、“3次元”の4人と“2.5次元”の4人を見比べることができる。PVにはめいちゃんによるオープニングテーマ「シャッターチャンス」が使用され、奥村とリリサの出会いの場面や、2人がコスプレ活動に励む中でさまざまな困難に立ち向かう姿などが描かれた。

「2.5次元の誘惑（リリサ）」は2次元のキャラクター・リリエルを愛する平凡な男子高校生・奥村正宗が、「リリエルになりたい」という新入生・天乃リリサと出会い、ともにコスプレ活動をする姿を描いた物語。原作は2019年より少年ジャンプ＋にて連載中だ。アニメは7月5日より、連続2クールで放送される。

TVアニメ「2.5次元の誘惑（リリサ）」

TOKYO MX：2024年7月5日（金）から毎週金曜日22:30～

テレビ神奈川：2024年7月5日（金）から毎週金曜日24:00～

テレビ埼玉：2024年7月5日（金）から毎週金曜日24:30～

千葉テレビ：2024年7月5日（金）から毎週金曜日25:00～

テレビ愛知：2024年7月5日（金）から毎週金曜日26:05～

MBS：2024年7月5日（金）から毎週金曜日26:53～

テレQ：2024年7月5日（金）から毎週金曜日25:48～

BS11：2024年7月5日（金）から毎週金曜日23:00～

AT-X：2024年7月7日（日）から毎週日曜日21:30～

アニマックス：2024年8月3日（土）から毎週土曜日22:00～

スタッフ

原作：橋本悠（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：岡本英樹

シリーズ構成：吉岡たかを

キャラクターデザイン：下谷智之

サブキャラクターデザイン：山崎和正、LIRAN

美術監督：備前光一郎

色彩設計：須藤萌

撮影監督：酒本悠資

編集：山岸歩奈実（REAL-T）

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

音楽：堤博明

アニメーション制作：J.C.STAFF

キャスト

奥村正宗：榎木淳弥

天乃リリサ：前田佳織里

橘美花莉：鬼頭明里

ノノア（乃愛）：鈴代紗弓

喜咲アリア：渡部紗弓

753♡：山根綺

羽生まゆり：M・A・O

マギノ：貫井柚佳

オギノ：杉田智和