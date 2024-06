Official髭男dismが7月24日にリリースするメジャー3rdアルバム「Rejoice」の収録内容を公開。収録曲のうち新曲「Sharon」が7月8日に放送スタートするテレビドラマ「マウンテンドクター」の主題歌に決定した。

「マウンテンドクター」は、杉野遥亮演じる整形外科医・宮本歩が山岳医となり、さまざまな思いを抱えた先輩山岳医や患者と触れ合い、現実と向き合いながら成長していく姿を描いた医療ドラマ。キャストには主演の杉野のほかに、大森南朋、岡崎紗絵、宮澤エマ、向井康二、檀れい、八嶋智人、近藤公園、トラウデン直美といった面々が名を連ねている。

Official髭男dismは「Sharon」について、「帰る場所があり、頑張りたい事がある、その幸せと、両立できない悔しさと、その悔しさを背負ってでも叶えたい夢や生きがいがある事 全ての感情の大切さがひとつの模様みたいになって、この曲を作らせてくれたような気がします。この楽曲が、マウンテンドクターの世界に、良い彩りを添えられることを願っています」とコメントしている。

また主演の杉野は、本楽曲をひと足先に試聴した感想について、「実は、お気に入りの服を洗濯したまま、ドラマの撮影で長野に来てしまい、すごく落ち込んでたんです。だけど、この曲を聴いたら「もういっか!」となりました(笑)。宇宙規模だとちっぽけなことだと思えるような、そんな曲だなと思い、すごく元気が出ました。曲がドラマと合わさって、観てる方に元気をお届けできるような、気持ちが前を向けるような、そんなドラマをお届けできるんじゃないかなという確信が、曲を聴いて生まれました」と語っている。

YouTubeでは「Sharon」が流れるドラマのスポット映像を公開中。

Official髭男dism コメント

人にはいくつか居場所があって、忘れてしまいそうになったり片方を疎かにしてしまったりする、そんな時に感じる不甲斐なさは社会人になった時から常に付きまとっていた気がします。仕事とバンドだったのが、バンドと家庭に変わりましたが、感じる不甲斐なさには同じものがありました。でもその両方が、自分を支え、強くしてくれている。帰る場所があり、頑張りたい事がある、その幸せと、両立できない悔しさと、その悔しさを背負ってでも叶えたい夢や生きがいがある事 全ての感情の大切さがひとつの模様みたいになって、この曲を作らせてくれたような気がします。この楽曲が、マウンテンドクターの世界に、良い彩りを添えられることを願っています。

杉野遥亮 コメント

こんな素敵な楽曲をいいんですか?という感じで、ものすごく素晴らしい主題歌をありがとうございます。送られてきた楽曲を聴かせていただいて、ものすごく気分が高まりました。1回聴いたら、もう1回もう1回と、何回も聴いてしまいました。実は、お気に入りの服を洗濯したまま、ドラマの撮影で長野に来てしまい、すごく落ち込んでたんです。だけど、この曲を聴いたら「もういっか!」となりました(笑)。宇宙規模だとちっぽけなことだと思えるような、そんな曲だなと思い、すごく元気が出ました。曲がドラマと合わさって、観てる方に元気をお届けできるような、気持ちが前を向けるような、そんなドラマをお届けできるんじゃないかなという確信が、曲を聴いて生まれました。Official髭男dismさんの素晴らしい楽曲を聴きながら、僕たちも士気を上げて撮影を頑張っていきたいと思いますので、皆さん、ぜひ「マウンテンドクター」をよろしくお願いします!

近藤匡プロデューサー コメント

長野県松本市で育った私が小学5年生だった頃、地元の街は大変な盛り上がりを見せていました。テレビでドラマ「白線流し」が放送され、学校の友達も、先生も、自分の親も、知らない大人も、この街で生きている人達みんながそのドラマを見ているような熱量。自分の街がテレビ画面に映り、そこでお芝居をしている俳優さんたちが輝く。高揚感が凄まじく、今この瞬間、この世界の中心は、この街なんだとすら思えるほどでした。だからなのか、スピッツさんが歌う「白線流し」の主題歌「空も飛べるはず」を耳にすると、今でもあの頃のように心がふわりと持ち上がって、ワクワクとした気持ちになるんです。地元の松本市でドラマを作れると決まった時、真っ先に思ったのは、このドラマを見てくれた人、そして地元の人たちに、あの時の私と同じような想いを感じてほしいということ。だから、凄まじい高揚感とワクワク感を抱かせ、ドラマの世界観に寄り添ってくれて、見た人を世界の中心に連れて行ってくれるアーティストに主題歌をお願いしたいと強く思いました。それが私にとってはOfficial髭男dismさんであり、Official髭男dismさん以外は考えられませんでした。素晴らしい主題歌です。ぜひ大自然の中で紡がれるドラマの映像とともにお楽しみいただきたい主題歌です。きっと、見てくれた人をドラマの奥底の、世界の中心に連れて行ってくれるような主題歌です。

Official髭男dism「Rejoice」収録内容

CD

01. Finder

02. Get Back To 人生

03. ミックスナッツ

04. SOULSOUP

05. キャッチボール

06. 日常

07. I’m home (interlude)

08. Sharon

09. 濁点

10. Subtitle

11. Anarchy (Rejoice ver.)

12. ホワイトノイズ

13. うらみつらみきわみ

14. Chessboard

15. TATTOO

16. B-Side Blues

Blu-ray / DVD

・OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN

01. Pretender

02. I LOVE...

03. Tell Me Baby

04. Choral A

05. Subtitle

06. parade

07. 115万キロのフィルム

08. 異端なスター

09. 宿命

10. ミックスナッツ

11. Universe

12. Clap Clap

13. 破顔

14. ホワイトノイズ



・Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR